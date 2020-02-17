Дешевые квартиры в новостройке в Плявниеках: полиция занялась домом в запретной зоне

Жилой дом был построен на территории, на которой также транспортируются и нефтепродукты. Несмотря на то, что строительство жилых домов в этом месте запрещено, Рижская стройуправа в 2014 году приняла в эксплуатацию дом на 40 квартир на улице Ренцену 38 возле Рижской Товарной станции.

Дом, первоначально поданный как производственное здание, был построен на земле, арендованной разработчиком проекта SIA Invest PR у Latvijas dzelzceļš.

Государственная компания узнала об этом только тогда, когда покупатели квартир захотели внести их в Земельную книгу и обратились к ней как к землевладельцу.

Владелец Invest PR Леонид Силионов говорил покупателям, что все будет в порядке - он сможет внести квартиры в Земельную книгу, но этого не произошло, и деньги вернуть - тоже, отметили в de facto.

По запросу жителей в октябре прошлого года было возбуждено уголовное дело за имущественные преступления, но в интересах следствия полиция не предоставляет более подробных комментариев.

Latvijas dzelzceļš также обратился в полицию и подал в суд на владельца Invest PR Силионова.

de facto известно, что полиция допросила жителей улицы Ренцену, а также запросила документы у различных муниципальных учреждений Риги, включая Департамент городского развития Рижской думы, в котором выяснилось, что строительство жилого дома на этой территории как ранее, так и сейчас запрещено.

Latvijas dzelzceļš также подчеркивает, что компания никогда не согласовывала строительство жилого дома на арендованной земле, а только проект реконструкции существующего здания и строительство производственного здания.

По словам пресс-секретаря Latvijas dzelzceļš Эллы Петермане, представитель арендатора без согласования исправил документы, переименовав производственное здание в жилое здание.

Между тем, Силионов в телефонном разговоре с de facto утверждает, что полиция ничего у него не спрашивала. Он считает, что он ничего не нарушал и виноват Latvijas dzelzceļš.

В свою очередь представитель Рижской Стройуправы Эдгар Бутанс пояснил, что при приеме здания в эксплуатацию инспектор оценил, было ли здание построено в соответствии с утвержденным проектом.

Инспектор не обнаружил никаких отклонений и, следовательно, не было никаких правовых оснований для отказа в приеме здания.

Однако он признает, что неясность вызывают решения, принятые стройуправой перед этим. "Все началось с проекта, если я не ошибаюсь, 2006 года. В 2007 или 2008 году в него было внесено несколько изменений. Что касается этого процесса согласования, то я не смогу объяснить, почему было принято такое решение, а не иное", - отметил он.

Сотрудники, которые в то время рассматривали строительную документацию, больше не работают в Стройуправе. В сентябре прошлого года Стройуправа передала всю информацию об инциденте в полицию, поэтому имена бывших сотрудников не разглашаются.