Пн, 17.02.2020
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Видео ⟩ Заявление министра экономики Ральфа Немиро

ФОТО: TVNET

В понедельник, 17 февраля, министр экономики Ральф Немиро созвал пресс-конференцию. 

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Как сообщила пресс-секретарь министра Винета Вилистере-Лаце, Немиро организовал пресс-конференцию, чтобы сделать заявления для СМИ.

В частности, министр экономики Ральф Немиро (KPV LV) сообщил, что возбудит дисциплинарное дело в отношении бывшего госсекретаря Эрика Эглитиса за возможные нарушения в надзоре за системой компонента обязательной закупки электроэнергии (OIK) и обратится в правоохранительные органы из-за возможной халатности в надзоре OIK.

Министр подчеркнул, что принял увольнительную Эглитиса и прекращает с ним сотрудничество. Также он добавил, что вопрос о "ротации Эглитиса в другое госучреждение теперь не актуален".

Видео: Пресс-конференция Ральфа Немиро

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