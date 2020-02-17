Видео ⟩ Заявление министра экономики Ральфа Немиро

В понедельник, 17 февраля, министр экономики Ральф Немиро созвал пресс-конференцию.
Новость дополняется
Как сообщила пресс-секретарь министра Винета Вилистере-Лаце, Немиро организовал пресс-конференцию, чтобы сделать заявления для СМИ.
В частности, министр экономики Ральф Немиро (KPV LV) сообщил, что возбудит дисциплинарное дело в отношении бывшего госсекретаря Эрика Эглитиса за возможные нарушения в надзоре за системой компонента обязательной закупки электроэнергии (OIK) и обратится в правоохранительные органы из-за возможной халатности в надзоре OIK.
Министр подчеркнул, что принял увольнительную Эглитиса и прекращает с ним сотрудничество. Также он добавил, что вопрос о "ротации Эглитиса в другое госучреждение теперь не актуален".
Видео: Пресс-конференция Ральфа Немиро