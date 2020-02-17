Видео ⟩ Заявление министра экономики Ральфа Немиро

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Как сообщила пресс-секретарь министра Винета Вилистере-Лаце, Немиро организовал пресс-конференцию, чтобы сделать заявления для СМИ.

В частности, министр экономики Ральф Немиро (KPV LV) сообщил, что возбудит дисциплинарное дело в отношении бывшего госсекретаря Эрика Эглитиса за возможные нарушения в надзоре за системой компонента обязательной закупки электроэнергии (OIK) и обратится в правоохранительные органы из-за возможной халатности в надзоре OIK.

Министр подчеркнул, что принял увольнительную Эглитиса и прекращает с ним сотрудничество. Также он добавил, что вопрос о "ротации Эглитиса в другое госучреждение теперь не актуален".