Зеленский: Война в Украине - это война в Европе

По мнению Зеленского, "острые проблемы" не должны терять своей актуальности, пока не будут решены полностью.

В начале своей речи Зеленский отметил, что в отчете о ситуации в мире, подготовленном к конференции в Мюнхене, "только восемь упоминаний об Украине", что меньше, чем в предыдущих отчетах, пишет "Медуза".

"Я хочу обратить ваше внимание, что не совсем корректно говорить "война в Украине". Это — война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, сколько и Вторая мировая война", - высказался Владимир Зеленский.

При этом он заметил, что в Украине будут счастливы, если их страна не будет упоминаться в международных докладах. Но, по его мнению, это должно произойти после того, как на юго-востоке страны наступит мир и Украина восстановит свою территориальную целостность, а в ее состав вернутся "наши территории — Донбасс и Крым".

Издание "Коммерсант" сообщило, что Зеленский выступал в небольшой комнате отеля Bayerischer Hof. По сведениям издания, помещение вмещает меньше людей, чем зал, где в этот же день выступали президент Франции Эмманюэль Макрон, госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как пишет издание, среди пришедших послушать речь Зеленского не было ни одного главы государства — в этот момент в другом зале выступал глава МИД Китая Ван И.