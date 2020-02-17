Экс-возлюбленная принца Гарри покончила с собой

Как сообщает CNN, 40-летнюю Кэролайн Флэк в последнее время преследовали несчастья: скандальное расставание со своим возлюбленным Льюисом Бертоном и последующие судебные разбирательства, увольнение из шоу "Остров любви", над которым Кэролайн работала с 2015 года.

4 марта должно было состояться одно из заседаний суда по делу, в котором Бертон обвинил девушку в нанесении побоев, однако из-за самоубийства Флэк следствие будет остановлено.

ФОТО: SCANPIX

Для близких телеведущей новость о ее кончине стала неожиданностью. Они говорят, что ничто не предвещало предстоящую беду, а Кэролайн была уверена в скорой победе в суде. Однако девушка очень опасалась, что в суде продемонстрируют видео, на котором она, будучи выпившей, якобы избила экс-возлюбленного. О дате и месте похорон звезды пока не сообщается.

Телеведущая стала известна в 2009 году, когда начала отношения с принцем Гарри. Они были вместе всего несколько месяцев, однако позднее об их связи узнали СМИ. Из-за общественного давления пара распалась. В своей автобиографии Кэролайн отзывалась о принце исключительно положительно.

В дальнейшем у девушки было несколько ярких романов. В том числе с экс-солистом группы One Direction Гарри Стайлзом.

Как пишут СМИ, после увольнения из шоу "Остров любви" Кэролайн предложили работу на другом канале, и переговоры уже были на финальной стадии.

В настоящее время фанаты требуют закрытия "Острова любви", так как до Флэк скончались еще двое участников программы - Майк Таласситис и Софи Грейдон. Поклонники считают, что телепередача негативно влияет не только на знаменитостей, но и на зрителей.