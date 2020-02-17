ВИДЕО ⟩ Смолов забил первый гол в Испании в ворота "Реала"

Экс-нападающий московского "Локомотива" отличился на 7-й минуте, а сам матч завершился вничью - 2:2. 30-летний футболист провёл на поле 70 минут, после чего был заменён на полузащитника Дениса Суареса.

Сообщается, что Фёдор Смолов стал 22-м российским футболистом, который отличился в чемпионате Испании, и десятым, который забил гол в ворота "Реала". Последний раз ворота "Реала" поражал Александр Мостовой в 2003 году, когда также выступал за "Сельту".

Напомним, что Смолов перешёл в "Сельту" в конце января на правах аренды до конца сезона-2019/2020. Контракт включает опцию выкупа футболиста по окончании сезона за 6 миллионов евро.