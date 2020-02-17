Остапенко потеряла звание первой ракетки Латвии

В начале февраля Остапенко представляла Латвию на Кубке Федерации, где в первом матче уступила легендарной американке Серене Уильямс, а во втором матче ей удалось обыграть действующую чемпионку Australian Open Софию Кенин.

Сразу после Кубка Федерации, который проходил в США, Остапенко отправилась в Санкт-Петербург, но из-за проблем с акклиматизацией латвийская теннисистка выбыла уже в первом раунде, проиграв француженке Ализе Корне.

Из-за этого Остапенко не смогла сохранить место в рейтинге, опустилась на две строчки и теперь занимает 42-е место.

Таким образом, звание первой ракетки Латвии вернулось к Анастасии Севастовой, которая на Кубке Федерации сумела обыграть Серену Уильямс и сохранить 41-е место в мировом рейтинге WTA.