Пн, 17.02.2020
Я принимал участие в различных секретных миссиях, благодаря чему очень быстро поднялся по так называемой карьерной лестнице от обычного продавца сигаретами до доверенного лица Тиграна. журналист Роберт Штейнбергс

Остапенко потеряла звание первой ракетки Латвии

Алёна Остапенко

ФОТО: AFP/SCANPIX

Теннисистка Алёна Остапенко в новом рейтинге WTA опустилась на две строчки и потеряла звание первой ракетки Латвии.

В начале февраля Остапенко представляла Латвию на Кубке Федерации, где в первом матче уступила легендарной американке Серене Уильямс, а во втором матче ей удалось обыграть действующую чемпионку Australian Open Софию Кенин.

Сразу после Кубка Федерации, который проходил в США, Остапенко отправилась в Санкт-Петербург, но из-за проблем с акклиматизацией латвийская теннисистка выбыла уже в первом раунде, проиграв француженке Ализе Корне.

Из-за этого Остапенко не смогла сохранить место в рейтинге, опустилась на две строчки и теперь занимает 42-е место.

Таким образом, звание первой ракетки Латвии вернулось к Анастасии Севастовой, которая на Кубке Федерации сумела обыграть Серену Уильямс и сохранить 41-е место в мировом рейтинге WTA.

Интересно, что Севастова опережает Остапенко всего на 32 очка.

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