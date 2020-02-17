Пн, 17.02.2020
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20-летний швед второй раз за неделю побил мировой рекорд в прыжках с шестом
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Арман Дюплантис

ФОТО: Action Images via Reuters/Scanpix

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис второй раз за неделю установил мировой рекорд в прыжках с шестом.

Напомним, что 8 февраля в польском Торуне 20-летний Дюплантис победил с сенсационном результатом, прыгнув на 6 метров 17 сантиметров. Этот результат позволил юному легкоатлету побить рекорд, который держался 6 лет.

Неделю спустя на турнире в шотландском Глазго Дюплантис второй раз установил мировой рекорд, прыгнув на 6 метров 18 сантиметров. Таким образом, швед на один сантиметр побил собственное достижение.

В среду, 19 февраля, Дюплантис примет участие в турнире, который пройдёт во французском Льевене, а 23 февраля в Клермон-Ферране. По словам отца шведского легкоатлета Грега Дюплантиса, в этих городах Арман попробует прыгнуть на 6,19 и 6,20 метра.

Добавим, что к своим 20 годам Арман Дюплантис выиграл юниорские чемпионаты мира и Европы, а также стал серебряным призёром взрослого чемпионата мира 2019 года.  

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