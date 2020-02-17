20-летний швед второй раз за неделю побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Напомним, что 8 февраля в польском Торуне 20-летний Дюплантис победил с сенсационном результатом, прыгнув на 6 метров 17 сантиметров. Этот результат позволил юному легкоатлету побить рекорд, который держался 6 лет.

Неделю спустя на турнире в шотландском Глазго Дюплантис второй раз установил мировой рекорд, прыгнув на 6 метров 18 сантиметров. Таким образом, швед на один сантиметр побил собственное достижение.

Mondo Duplantis did it again!



He broke his own world record in the pole vault, less than a week after breaking it the first time. See the Indoor Grand Prix in Glasgow tonight at 10P ET on the @OlympicChannel. pic.twitter.com/M3Nxgu2SbE — #TokyoOlympics (@NBCOlympics) February 15, 2020

В среду, 19 февраля, Дюплантис примет участие в турнире, который пройдёт во французском Льевене, а 23 февраля в Клермон-Ферране. По словам отца шведского легкоатлета Грега Дюплантиса, в этих городах Арман попробует прыгнуть на 6,19 и 6,20 метра.