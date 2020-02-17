"Хорошие друзья - пластические хирурги": Пугачева рассказала, как она омолаживается

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в эфире программы "Ты не поверишь!" рассказала о процедурах, к котором прибегала. Артистка отметила, что не раз обращалась к пластической хирургии.
"Я ничего не делала толком, у меня порода хорошая", - сказала Алла Борисовна журналистам.
Тем не менее она подчеркнула. Что все таки она обращалась к пластическим хирургам. Пугачева рассказала, что пластические хирурги - это ее лучшие друзья, так как они не проводят ненужных манипуляций.
"Только такие легкие операции. У меня просто хорошая кожа, и в принципе хорошие друзья - пластические хирурги, которые не берутся за такие вещи... Они могут убрать кисту, и все это под местным наркозом, как косметическая операция", - призналась она.
Напомним, артистке запрещен общий наркоз. Поэтому она делала лишь маленькие подтяжки. Алла Пугачева напомнила журналистам, что 30 лет назад ей удалили доброкачественную опухоль в груди, но об этом все давно знают.
RUS.TVNET ранее рассказывал, что Примадонна пережила клиническую смерть после неудачной пластики.