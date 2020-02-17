"Предатели и скоты": Уткин о допинге Евгения Устюгова

"Вы, ребята, бывшие олимпийские чемпионы, обманные чемпионы. Вы предали это чувство счастья, сентиментальность. Наверное, было бы проще, если бы я сейчас упражнялся в ругани на этот счёт. Хочется привлечь русский матерный, наверное, вы бы тоже от меня этого ждали. Но вы этого не достойны. Вы не достойны того, чтобы по отношению к этому событию демонстрировать слабость. А мат в этом случае был бы слабостью. Вы - не то, что можно назвать плохим словом, вы предатели. Это скотский поступок", - заявил Уткин.