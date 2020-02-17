"Предатели и скоты": Уткин о допинге Евгения Устюгова

Российский журналист и блогер Василий Уткин на своём YouTube-канале прокомментировал дисквалификацию биатлониста Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил.
"Вы, ребята, бывшие олимпийские чемпионы, обманные чемпионы. Вы предали это чувство счастья, сентиментальность. Наверное, было бы проще, если бы я сейчас упражнялся в ругани на этот счёт. Хочется привлечь русский матерный, наверное, вы бы тоже от меня этого ждали. Но вы этого не достойны. Вы не достойны того, чтобы по отношению к этому событию демонстрировать слабость. А мат в этом случае был бы слабостью. Вы - не то, что можно назвать плохим словом, вы предатели. Это скотский поступок", - заявил Уткин.
"Про вас всегда будут помнить вот это. Будете вы жить долго, вы спортсмены - у вас здоровье крепкое, будете приезжать домой на хорошей машине, с животиком. И будете вы просто обывателями.
Вас, конечно, пристроят, будете руководителями-начальниками, а начальниками вы будете плохими, потому что этому вы не учились. И уверенности в жизни у вас никогда не будет, потому что лучшие годы своей жизни вы посвятили преследованию ложной цели, вы обманули ожидания тысяч людей", - сказал российский журналист.
Добавим, что помимо двухлетней дисквалификации, Россия потеряла первое место в медальном зачёте сочинской Олимпиады-2014.
"Ну вот и живите с этим, не знающие, как жидкость попадает в ваш организм. Разберитесь хотя бы, через какое отверстие. Скоты", - резюмировал Уткин.
Напомним, что в пробе Устюгова, бежавшего эстафету вместе с Антоном Шипулиным, Алексеем Волковым и Дмитрием Малышко, был найден тяжёлый стероид оксандролон.