Фото ⟩ Актеры, музыканты и другие деятели культуры на премии "Килограмм культуры 2019"

Самые выдающиеся события и процессы прошедшего культурного года были отмечены в девяти номинациях.

В категории "Сюрприз" была награждена "Комната Зиедониса". В категории "Визуальное искусство" приз получил Эрнест Витинс и его постановка "Лабиринт стекла".

В категории "Музыка" награду получила необычная постановка оперы Иманта Калниньша "Я играю, танцую" в Латвийской национальной опере и балете была интерпретирована режиссером Лаурой Гроза-Жибере (музыкальный руководитель и дирижер Мартиньш Озолиньш).

В категории "Место культуры" в этом году приз остается в Риге - Hanzas perons был признан лучшим местом для знакомства с культурой, который в 2020 году удивил разнообразной программой культурных мероприятий. Получив награду, культурный директор Иева Ирбина не скрывала своего удовлетворения. "Это огромный сюрприз! Наш поезд только в начале пути. Теперь нам придется работать в три раза с большей ответственностью, чтобы объединять людей", - радовалась она.

В категории "Литература" награду получил писатель и философ Илмарс Шлапиньш за сборник стихов "Я не могу, точки" (издательство Neputns).

Победителями в категории "Наследие" стали междисциплинарная выставка "Путешествие Марии. Семейная история Гросвальда" (куратор Кристина Желве и Иева Калнача, Латвийский Национальный художественный музей).

В категории "Кино" наибольшую поддержку зрителей и слушателей получила 100-летняя серия Латвийского телевидения "Красный лес" (режиссеры Армандс Звирбулис и Нормундс Пучис, продюсеры - студия "Red Dot Media" и Латвийское телевидение).

В категории "Театр" награду получила постановка Нового рижского театра "Комиссия по исследованию истории". Она приобрела большой резонанс в культурном пространстве Латвии. Спектакль продюсировал Каспарс Знотиньш, Андрис Кейшс, Вилис Даугиньш, Гуна Зариня, Евгений Исаев, Инга Тропа и Маргарита Зиеда под руководством Алвиса Херманиса.