Правительство: налоговые поступления растут недостаточно быстро

Согласно оценке совета, в 2018 году бюджет недополучил 245 млн евро, а в 2019 году почти 400 млн евро, что составляет соответственно 0,8% и 1,3% внутреннего валового продукта.

FDP предлагает четыре основных критерия улучшения налоговой системы - прирост налоговых поступлений в соотношении с ВВП, уменьшение налоговой нагрузки на рабочую силу и для групп с низкими доходами, отмена неэффективных льгот, обеспечение честной конкуренции между предприятиями, равенство в налоговых требованиях и равная социальная защиту работающих.

FDP считает, что в краткосрочной перспективе нужно увеличить налоговую нагрузку в Латвии до 33-35% ВВП, среднесрочная цель - приблизить налоговую нагрузку к средней по ЕС (40,3% в 2018 году). Сейчас налоговая нагрузка в Латвии составляет 31,4% от ВВП.

Также FDP предлагает координировать налоговую систему с Литвой и Эстонией, переносить налоговое бремя с рабочей силы на капитал, продолжить меры по уменьшению числа работников микропредприятий, чтобы обеспечить людям равную социальную защиту.