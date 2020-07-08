Мы выбираем спорт! ⟩ Тяжёлая атлетика - здесь воспитывают характер

Во сколько лет ребёнка можно отдать в тяжёлую атлетику?

Пожалуй, первый вопрос, который возникает в голове у родителей и детей, которые решили заняться спортом. По словам Щербатых, по большому счёту возраст не имеет значения.

"В 17, конечно, уже поздновато. В этом возрасте ребёнок может идти в бобслей, там он будет молодой. Если ребёнку пять лет, то за ним нужно будет сильнее следить", - говорит Щербатых.

Это не значит, что в совсем юном возрасте нельзя приходить в зал. Можно, но за ребёнком необходим будет больший контроль. Кстати, никто ребёнку не разрешит "тягать штангу" на первом же занятии.

"Чтобы дотронуться до снаряда, ребёнку нужно будет подготовиться, и он к нему не прикоснётся, пока я ему не разрешу. Моё дело - воспитать в нём характер", - отмечает Виктор Щербатых.

В тяжёлой атлетике, по мнению прославленного тренера, есть огромный плюс - в зале с ребёнком тренируются другие штангисты, на которых он может равняться. "В командных видах спорта у детей нет авторитета, рядом бегают такие же, как и он", - считает Щербатых.

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"Когда ты едешь на Олимпиаду, ты понимаешь, что тяжёлая атлетика - это "золотой вид спорта". Если ты хочешь, чтобы твой ребёнок был чемпионом - ему нужна сила. Если говорить, например, про футбол - да, он там бегает, но чтобы он быстро бегал, ему нужна сила. Он не может получить силу при помощи мячика", - поделился мнением Щербатых.

Где можно заниматься тяжёлой атлетикой и сколько это стоит?

По словам тренера, сегодня у Вентспилса нет конкурентов среди латвийских городов. Есть только те, кто помогает - Добеле, Балви, Лудза, Даугавпилс. Если в этих городах появляется талантливый тяжелоатлет, ему предлагают перебраться в Вентспилс, где есть интернат и всё необходимое.

"В Риге невозможно отдать ребёнка на тяжёлую атлетику. Здесь страшная коммерция и занятия обойдутся в 50-60 евро в месяц. У нас за занятия штангой не берут денег. Родители не сталкиваются ни с какими тратами. Для начальной стадии всё есть и всё бесплатно".

Тяжёлой атлетикой можно заниматься для себя?

Да, как и любым видом спорта. Щербатых считает, что ребёнка можно привести на занятия примерно в семилетнем возрасте. Он будет тренироваться, работать физически и к десяти годам поймёт, какой вид спорта ему ближе.

"К нам могут попасть не только те, кто думает о профессиональной карьере. Что касается физических данных на старте, то это всё тренерская работа", - говорит Виктор.

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