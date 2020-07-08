Мы выбираем спорт! ⟩ Тяжёлая атлетика - здесь воспитывают характер

RUS TVNET продолжает серию статей "Мы выбираем спорт!", в которой ищет ответы, рушит стереотипы и помогает родителям разобраться в том, какой вид спорта больше всего подойдёт вашему ребёнку. Сегодня поговорим о тяжёлой атлетике вместе с тренером Виктором Щербатых.
Во сколько лет ребёнка можно отдать в тяжёлую атлетику?
Пожалуй, первый вопрос, который возникает в голове у родителей и детей, которые решили заняться спортом. По словам Щербатых, по большому счёту возраст не имеет значения.
"В 17, конечно, уже поздновато. В этом возрасте ребёнок может идти в бобслей, там он будет молодой. Если ребёнку пять лет, то за ним нужно будет сильнее следить", - говорит Щербатых.
Это не значит, что в совсем юном возрасте нельзя приходить в зал. Можно, но за ребёнком необходим будет больший контроль. Кстати, никто ребёнку не разрешит "тягать штангу" на первом же занятии.
"Чтобы дотронуться до снаряда, ребёнку нужно будет подготовиться, и он к нему не прикоснётся, пока я ему не разрешу. Моё дело - воспитать в нём характер", - отмечает Виктор Щербатых.
В тяжёлой атлетике, по мнению прославленного тренера, есть огромный плюс - в зале с ребёнком тренируются другие штангисты, на которых он может равняться. "В командных видах спорта у детей нет авторитета, рядом бегают такие же, как и он", - считает Щербатых.
"Когда ты едешь на Олимпиаду, ты понимаешь, что тяжёлая атлетика - это "золотой вид спорта". Если ты хочешь, чтобы твой ребёнок был чемпионом - ему нужна сила. Если говорить, например, про футбол - да, он там бегает, но чтобы он быстро бегал, ему нужна сила. Он не может получить силу при помощи мячика", - поделился мнением Щербатых.
Где можно заниматься тяжёлой атлетикой и сколько это стоит?
По словам тренера, сегодня у Вентспилса нет конкурентов среди латвийских городов. Есть только те, кто помогает - Добеле, Балви, Лудза, Даугавпилс. Если в этих городах появляется талантливый тяжелоатлет, ему предлагают перебраться в Вентспилс, где есть интернат и всё необходимое.
"В Риге невозможно отдать ребёнка на тяжёлую атлетику. Здесь страшная коммерция и занятия обойдутся в 50-60 евро в месяц. У нас за занятия штангой не берут денег. Родители не сталкиваются ни с какими тратами. Для начальной стадии всё есть и всё бесплатно".
Тяжёлой атлетикой можно заниматься для себя?
Да, как и любым видом спорта. Щербатых считает, что ребёнка можно привести на занятия примерно в семилетнем возрасте. Он будет тренироваться, работать физически и к десяти годам поймёт, какой вид спорта ему ближе.
"К нам могут попасть не только те, кто думает о профессиональной карьере. Что касается физических данных на старте, то это всё тренерская работа", - говорит Виктор.
Про жёсткий тренерский подход
Не секрет, что Виктор Щербатых достаточно требователен, а иногда и суров по отношению к своим ученикам. По словам тренера, на это есть причины. Виктор следит не только за тем, чтобы ребёнок хорошо занимался и прогрессировал, но и за внешностью детей.
"Я заставляю детей мыться, стирать одежду, мыть голову, сбривать бороду. От мальчика не должно вонять. Почему бороду? Если она красивая, ухоженная, значит она чистая. Если "криво" растёт, значит её у тебя не должно быть", - считает Щербатых.
"Ты должен быть чистым и красивым - это мои правила. Мы уже штангисты, мы уже большие, нас уже люди боятся. А если мы ещё будем некрасивыми и вонять… Да, это требует жертв. Это порядок", - говорит о своём подходе тренер.
Важным элементом воспитания ребёнка является не только физическая подготовка, но и моральная.
"С одной стороны, возможно, я жёсткий. Но когда он вырастет, он скажет спасибо", - отмечает Щербатых.
"Я со всеми найду общий язык. Это вопрос времени. Меня все будут слушаться. С бандитами, хулиганами, танцорами - со всеми найдём общий язык. У нас это есть внутри, а другие тренеры отучились в спортивной академии, и их уровень - тренировать 5-летнего ребёнка", - говорит двукратный призёр Олимпийских игр.
Стереотипы
Какие ассоциации у нас возникают, когда речь заходит о тяжёлой атлетике и штангистах? Маленький рост, можно надорваться, таскают тяжести. Так ли это?
"Мой рост 1,80 м, и я никакое не исключение из правил. Когда я готовился к Олимпиаде, мой нормальный вес был 145-147 кг", - говорит Щербатых.
Считается также, что тяжёлая атлетика - это неженский вид спорта. Щербатых с этим не согласен.
"Мы все хотим кушать. Чтобы кушать, нам нужны деньги. Кто-то может зарабатывать деньги головой, я могу телом. Есть много девчонок, которые толстые, неумные, некрасивые. Что ей делать? Только в спорт идти. Она может быть сильной, значит - в силовой вид спорта. Если дохлая, значит может долго бегать. Один глаз прямой, второй косой - стрельба. Она идёт зарабатывать себе на жизнь тем, что она умеет", - считает тренер.
"Если девушка толстая и страшная, то куда ей идти? Мы со своей стороны готовы ей помочь. Занимайся штангой, зарабатывай себе на жизнь, может быть, похудеешь", - заявил специалист.
Щербатых также отметил, что какой-нибудь бег на 40 километров тоже тогда не стоит считать женским видом спорта. "Девчонка 180 см и весит 40 кг? Почему на это никто не обращает внимания? Или 170 см рост и вес 50 кг - это нормально? Это даже не тоненькая. Это просто доходяга".
"Приходят мальчики нежные - неделя, две, и они не выдерживают. Самое интересно, что девочки сегодня очень сильные. Был конфликт с девочкой, я сказал, что не собираюсь сдавать позиции, она расплакалась и ушла. Вернулась. А если бы мальчик заплакал и ушёл, то он бы не вернулся. Мальчики становятся девочками", - говорит тренер.
Дочь Щербатых также занимается спортом, но она решила не идти по стопам отца и выбрала гимнастику, танцы и бокс, которым занимается для самозащиты. Сам Щербатых отмечает, что если бы его дочь захотела пойти в тяжёлую атлетику, то он бы её не отговаривал.
"Когда моя дочь пришла на гимнастику, то меня спросили, какого тренера я для неё хочу. Я сказал, что хочу самого жёсткого. Я отдаю самое дорогое, а если ребёнок будет баловаться, значит тренер может не уследить. А если тренер будет строгий, они будут стоять и сидеть смирно. Да, я тяжёлый тренер. Но зато я всё замечаю и всё фиксирую", - говорит специалист.
Травмы
Щербатых утверждает, что если зайти в интернет и начать искать "самые травмоопасные виды спорта", то там не будет тяжёлой атлетики. Но, конечно же, есть травмы, свойственные и этому виду спорта.
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"Рука - это ничего страшного. Когда тебе сломают спину, вот это беда. В штанге спина не ломается, она просто болит. А в футболе и хоккее ломаются спины, шеи. В футболе на носилках с поля унесли и не показывают, что спортсмен себе спину сломал. Да, у меня ломался локоть. Его вставили, вылечили - и всё, он рабочий. Со спиной это так не работает", - поделился мнением тренер.
Из-за того, что многие родители считают, что штанга - это травмоопасный вид спорта, популярность тяжёлой атлетики падает. Ещё 10-15 лет назад было гораздо больше желающих заниматься штангой. Правда, отмечает Щербатых, за счёт кроссфита поднялся уровень.
Как переубедить родителей?
"Что я могу сказать? Отдайте в футбол или хоккей. Он там быстрее сломается", - категорично заявляет Щербатых.
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