Литва проиграла спор с "Газпромом" на полтора миллиарда евро

Верховный суд Швеции отклонил просьбу Литвы пересмотреть неблагоприятное для нее судебное решение в споре с российской корпорацией "Газпром". Об этом сообщает агентство LETA.
Решение отклонить просьбу Вильнюса было принято еще в конце декабря, но об этом стало известно только теперь. Как отмечает агентство "Интерфакс", судебная тяжба длились восемь лет.
В Министерстве энергетики Литвы агентству ВNS заявили, что на услуги адвокатов было потрачено почти 10 миллионов евро.
Литва пыталась доказать, что "Газпром" завышал цены на поставки газа с 2004 по 2012 годы, и требовала от компании компенсации в размере 1,4 млрд евро.