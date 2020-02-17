Пн, 17.02.2020
Я принимал участие в различных секретных миссиях, благодаря чему очень быстро поднялся по так называемой карьерной лестнице от обычного продавца сигаретами до доверенного лица Тиграна. журналист Роберт Штейнбергс

Литва проиграла спор с "Газпромом" на полтора миллиарда евро

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Верховный суд Швеции отклонил просьбу Литвы пересмотреть неблагоприятное для нее судебное решение в споре с российской корпорацией "Газпром". Об этом сообщает агентство LETA.

Решение отклонить просьбу Вильнюса было принято еще в конце декабря, но об этом стало известно только теперь. Как отмечает агентство "Интерфакс", судебная тяжба длились восемь лет.

В Министерстве энергетики Литвы агентству ВNS заявили, что на услуги адвокатов было потрачено почти 10 миллионов евро.

Литва пыталась доказать, что "Газпром" завышал цены на поставки газа с 2004 по 2012 годы, и требовала от компании компенсации в размере 1,4 млрд евро.

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