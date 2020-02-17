Литва проиграла спор с "Газпромом" на полтора миллиарда евро

Решение отклонить просьбу Вильнюса было принято еще в конце декабря, но об этом стало известно только теперь. Как отмечает агентство "Интерфакс", судебная тяжба длились восемь лет.

В Министерстве энергетики Литвы агентству ВNS заявили, что на услуги адвокатов было потрачено почти 10 миллионов евро.