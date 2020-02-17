132 смерти на дороге за 12 месяцев: "черные точки" — Рижский район и Латгалия

Количество погибших в результате автоаварий в прошлом году по сравнению с 2018 годом уменьшилось на 16 человек и было самым низким за годы независимости. Среди погибших в прошлом году было пять детей.

Тем не менее, как указал на заседании совета по безопасности дорожного движения начальник Главного управления полиции порядка Нормунд Крапсис, Латвия не достигла ранее поставленной цели сократить число погибших на 50% по сравнению с 2010 годом.

До этого самый низкий показатель количества погибших в ДТП был в 2017 году — 136 человек.

Количество получивших тяжелые травмы на дорогах в прошлом году уменьшилось на 119 человек. Больше всего случаев тяжелых травм было в 2010 и 2018 годах — соответственно 569 и 544.

Легкие травмы в результате ДТП в прошлом году получил 4071 человек, что на 170 меньше, чем годом ранее.

Анализ летальных ДТП показывает, что большинство трагических аварий произошло в результате столкновения транспортных средств, наезда на пешеходов или в случаях, когда автомобиль перевернулся. Большинство погибших — водители и пешеходы.

В прошлом году также зарегистрировано 53 ДТП с участием самокатов. В этих ДТП пострадали 35 человек, двое погибли.