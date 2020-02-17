"Прощай, СССР": трейлер эстонской комедийной драмы

Идея картины пришла режиссеру фильма Лаури Рандлу около десяти лет назад, когда он поступал в кинематографическую школу.

"Необходимо было написать на А4 о своей жизни и сделать это кинематографично", — рассказывает он. Далее он стал развивать этот рассказ и теперь, спустя десять лет, он превратился в фильм.

"Прощай, СССР" — история о взрослении Йоханнеса, который родился недоношенным у матери-одиночки и рос у бабушки и дедушки в 1980-х годах в Эстонии. Предприимчивый Йоханнес был одиноким и отличался от других, пока в десять лет с ним не приключилась первая любовь. В то же время развалился Советский Союз.