Российский судья: РФ не должна отвечать за преступления незаконно созданного СССР

Судья Конституционного суда Константин Аграновский назвал Советский Союз незаконно созданным государством, и нынешняя Российская Федерация не должна считаться его правопреемницей. Об это сообщает радиостанция "Это Москвы".
В опубликованном изданием "Коммерсантъ" особом мнении судьи говорится о том, что РФ, по мнению Аграновского, не должна считаться правопреемником "репрессивно-террористических" действий советской власти. Свое мнение судья высказал в дополнении к постановлению Конституционного суда о возмещении жилья, которое отняли в ходе советских репрессий.
Судья выразил уверенность, что Россия должна возмещать вред, причиненный СССР, но не как наследник государства-виновника.
Заявления Аграновского уже прокомментировали в Кремле.
"Это личное мнение судьи", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Кремле исходят из того, что Россия и де-юре и де-факто является правопреемницей Советского Союза.
Как отмечает ТАСС, в самом Конституционном суде отметили, что особое мнение судей не имеет юридической силы.