Пн, 17.02.2020
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Российский судья: РФ не должна отвечать за преступления незаконно созданного СССР

Maskavas Kremlis un PSRS karogs

Судья Конституционного суда Константин Аграновский назвал Советский Союз незаконно созданным государством, и нынешняя Российская Федерация не должна считаться его правопреемницей. Об это сообщает радиостанция "Это Москвы". 

В опубликованном изданием "Коммерсантъ" особом мнении судьи говорится о том, что РФ, по мнению Аграновского, не должна считаться правопреемником "репрессивно-террористических" действий советской власти. Свое мнение судья высказал в дополнении к постановлению Конституционного суда о возмещении жилья, которое отняли в ходе советских репрессий. 

Судья выразил уверенность, что Россия должна возмещать вред, причиненный СССР, но не как наследник государства-виновника.

Заявления Аграновского уже прокомментировали в Кремле.

"Это личное мнение судьи", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Кремле исходят из того, что Россия и де-юре и де-факто является правопреемницей Советского Союза.

Как отмечает ТАСС, в самом Конституционном суде отметили, что особое мнение судей не имеет юридической силы.

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