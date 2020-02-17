Российский судья: РФ не должна отвечать за преступления незаконно созданного СССР

В опубликованном изданием "Коммерсантъ" особом мнении судьи говорится о том, что РФ, по мнению Аграновского, не должна считаться правопреемником "репрессивно-террористических" действий советской власти. Свое мнение судья высказал в дополнении к постановлению Конституционного суда о возмещении жилья, которое отняли в ходе советских репрессий.

Судья выразил уверенность, что Россия должна возмещать вред, причиненный СССР, но не как наследник государства-виновника.

Заявления Аграновского уже прокомментировали в Кремле.

"Это личное мнение судьи", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Кремле исходят из того, что Россия и де-юре и де-факто является правопреемницей Советского Союза.