"Динамо" в последнем домашнем матче прервало серию из 13 поражений подряд

Эта встреча стала последней домашней игрой "Динамо" в этом сезоне. Кроме того, команде Гирта Анкипанса удалось прервать серию из 13 поражений подряд.

Счёт в матче уже на 2-й минуте открыли гости благодаря точному броску Дэна Секстона. Во втором периоде рижане восстановили равновесие усилиями Кирилла Слепца, а победный гол на 8-й минуте третьего периода забил Александр Протапович.

Добавим, что вратарь "Динамо" Александр Салак отразил во время матча 34 броска соперников.

В данный момент "Динамо" с 37 очками в 57 матчах занимает предпоследнее, 11 место, в Западной конференции. На счету "Автомобилиста" 72 очка и четвёртое место на Востоке.