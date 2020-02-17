Пн, 17.02.2020
С очень большой вероятностью могу предсказать, что первый номер будет абсолютно новый человек в политике. Будем работать, чтобы он был симпатичен рижанам. Валерий Агешин, депутат Сейма ("Согласие")
1

С момента крушения самолета МАУ прошло 40 дней: как продвигается расследование?

Памятник жертвам крушения Боинга компании МАУ

ФОТО: EPA/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Мосгорсуд оставил под арестом студента Андрея Баршая. Во время рассмотрения дела Баршая по существу, студенту стало плохо.
  • Более ста человек были задержаны в Баку. Несогласные с результатами парламентских выбор активисты, планировали провести акцию протеста у здания ЦИК.
  • Путешественница из России заразилась коронавирусом. Пассажирка круизного лайнера "Даймонд Принцесс" стала первой заболевшей россиянкой.
  • В киевском аэропорту Борисполь открыли памятник жертвам крушения Боинга компании МАУ. С момента катастрофы прошло 40 дней. Как продвигается расследование?

Видео: ГЛАВНОЕ | 17.02.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

Последние новости

НАВЕРХ