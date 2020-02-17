С момента крушения самолета МАУ прошло 40 дней: как продвигается расследование?

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Мосгорсуд оставил под арестом студента Андрея Баршая. Во время рассмотрения дела Баршая по существу, студенту стало плохо.
- Более ста человек были задержаны в Баку. Несогласные с результатами парламентских выбор активисты, планировали провести акцию протеста у здания ЦИК.
- Путешественница из России заразилась коронавирусом. Пассажирка круизного лайнера "Даймонд Принцесс" стала первой заболевшей россиянкой.
- В киевском аэропорту Борисполь открыли памятник жертвам крушения Боинга компании МАУ. С момента катастрофы прошло 40 дней. Как продвигается расследование?
Видео: ГЛАВНОЕ | 17.02.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.