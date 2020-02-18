Восемь лет спустя: экс-первая ракетка вернулась в теннис

В первом раунде турнира в Дубае 36-летняя Клийстерс уступила испанке Гарбинье Мугурусе - 2:6, 6:7 (6:8).

Матч между теннисистками продолжался 1 час 37 минут. За это время Клийстерс сделала три эйса, два брейка и 10 раз ошиблась при подаче. Мугуруса, которая занимает 16 место в мировом рейтинге, восемь раз подала навылет, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила три двойные ошибки. Ранее оппонентки не встречались.

В следующем раунде соревнований Dubai Duty Free Championships Мугуруса сыграет или с россиянкой Вероникой Кудерметовой, или с украинкой Даяной Ястремской.

Напомним, что 36-летняя Клийстерс объявила о завершении карьеры в 2012 году. За это время бельгийка стала матерью троих детей. Своё возвращение на корт бельгийка запланировала на Australian Open 2020, но из-за травмы колена была вынуждена пропустить первый турнир "Большого шлема" в этом сезоне.

"У меня есть ожидания. Они не связаны с результатами или рейтингом, они больше связаны лично со мной. Я чувствую, что хочу играть. Это и есть цель, которой я пытаюсь добиться", - цитирует tennis.com Клийстерс.