Севастова не смогла преодолеть первый раунд турнира в Дубае

Матч между теннисистками продолжался 1 час 9 минут и завершился со счётом 6:3, 6:2.

За это время Вондроушова, которая занимает 17 место в мировом рейтинге WTA, сделала четыре эйса, три брейка и четыре раза ошиблась при подаче. Севастова (41 WTA) не совершила эйсов и брейков, допустив одну двойную ошибку. Счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу чешки.

За участие в турнире в Дубае Севастова заработала 30 рейтинговых очков. Во втором круге Вондроушова сыграет или с украинкой Элиной Свитолиной, или с американкой Дженнифер Брэди.