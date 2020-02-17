Вт, 18.02.2020
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  • Попавший в страшное ДТП автомобиль спасателей уже не восстановить: на покупку нового требуется 440 000 евро

Фото и видео ⟩ Попавший в страшное ДТП автомобиль спасателей уже не восстановить: на покупку нового требуется 440 000 евро

Спасательный департамент Эстонии не видит смысла восстанавливать свой автомобиль, попавший в последний день прошлого года в тяжелое ДТП, и просит правительство выделить из резерва 440 000 евро на приобретение нового. Об этом пишет Rus.Postimees.

На прошлой неделе гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару отправил в Министерство внутренних дел письмо, в котором отметил, что после ДТП машина спасателей стала непригодна для использования. Эксперты Спасательного департамента осмотрели автомобиль и запросили первоначальное ценовое предложение его на восстановление.

Велика вероятность того, что восстановление будет стоить не менее 60 процентов от цены нового автомобиля, поэтому Спасательный департамент не видит смысла в его починке. Куно Таммеару отметил, что согласно общей практике страхования, машины с такими повреждениями не восстанавливают, вместо них просто покупают новые. Новый Scania стоит 440 000 евро.

Также Спасательный департамент просит правительство дополнительно выделить из резерва 98 000 евро на покупку контейнера-цистерны, пострадавшей при транспортировке.

Ранее утром 31 декабря Раквереская спасательная команда получила вызов в связи с аварией, произошедшей на третьем километре шоссе Раквере-Хальяла, в деревне Тырремяэ. Отреагировавшая на него спасательная команда съехала в кювет на скользкой дороге и перевернулась через крышу. В аварии пострадали все четыре находившиеся в кабине спасатели, их доставили в больницу.

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