Вт, 18.02.2020
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Члены экипажей airBaltic обучены действиям в случае подозрений на коронавирус

Самолет airBaltic.

ФОТО: Anushree Fadnavis/REUTERS

Члены экипажей национальной авиакомпании airBaltic информированы о действиях в случае подозрений на новый коронавирус, сообщила агентству LETA представитель авиакомпании Алиса Бриеде.

Самолеты airBaltic также оснащены оборудованием, необходимым для превентивных мер.

airBaltic следует рекомендациям ответственных органов и в соответствии с ними вносит изменения в свою повседневную деятельность, сообщила представитель авиакомпании.

Как уже сообщалось, вспышка вируса началась в начале декабря минувшего года на рынке диких животных в китайском Ухане. К настоящему моменту во всем мире коронавирус подтвержден в более чем 71 тыс. случаях, число умерших от вируса достигло 1779 человек.

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