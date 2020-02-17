Члены экипажей airBaltic обучены действиям в случае подозрений на коронавирус

Члены экипажей национальной авиакомпании airBaltic информированы о действиях в случае подозрений на новый коронавирус, сообщила агентству LETA представитель авиакомпании Алиса Бриеде.
Самолеты airBaltic также оснащены оборудованием, необходимым для превентивных мер.
airBaltic следует рекомендациям ответственных органов и в соответствии с ними вносит изменения в свою повседневную деятельность, сообщила представитель авиакомпании.
Как уже сообщалось, вспышка вируса началась в начале декабря минувшего года на рынке диких животных в китайском Ухане. К настоящему моменту во всем мире коронавирус подтвержден в более чем 71 тыс. случаях, число умерших от вируса достигло 1779 человек.