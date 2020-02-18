В Кенгарагсе задержан педофил-рецидивист; полиция устанавливает жертв

Уточняется, что подозреваемый 1976 г. рожд. был задержан 15 февраля в Риге. У полиции есть основания считать, что от деяний задержанного могли пострадать и другие несовершеннолетние, поэтому просят отозваться потерпевших по телефону 67085929.

ФОТО: Госполиция

Информацию о возможном склонении несовершеннолетнего лица к развратным действиям полиция получила в минувшую пятницу, 14 февраля. Сообщалось, что в одном из лифтов в Кенгарагсе некий мужчина вступил в вербальный контакт с несовершеннолетней, после чего обманным путем заманил ее на верхние этажи и пытался совершить действия сексуального характера.

В ходе ряда оперативных мероприятий полицейским удалось задержать подозреваемого уже на следующее утро и доставить его в изолятор временного содержания.

Мужчина, ранее уже несколько раз судимый за совращение несовершеннолетних, признал свою вину в содеянном. 16 февраля он был помещен под арест.