Вт, 18.02.2020
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Тысячи литров алкоголя и миллионы сигарет: Госполиция зашла в гости на подпольный склад к рижанам
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ФОТО: Госполиция

В январе и феврале этого года Государственная полиция изъяла в Риге 6,64 млн нелегальных сигарет, а также 32 000 литров алкоголя без латвийских акцизных марок, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Анце Розите.

По обоим преступлениям задержаны пять человек.

В рамках ранее начатого уголовного процесса о незаконном хранении и перемещении табачных изделий в Риге в феврале был задержан грузовой автомобиль. Во время обыска в нем обнаружены табачные изделия марки Richman без латвийских акцизных марок.

В тот же день было проведено 11 обысков на территории логистического предприятия. В автомашинах полицейские также нашли сигареты Richman, а по месту жительства причастных лиц - несколько упаковок марихуаны.

Задержаны трое мужчин. Мужчины 1963 и 1965 г. рожд. помещены под арест, к мужчине 1961 г. рожд. применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Также в январе полиция получила сведения о том, что в Риге на металлообрабатывающем предприятии может храниться нелегальный алкоголь. Изъято более 32 000 литров алкогольных напитков без латвийских акцизных марок. Задержано должностное лицо предприятия 1979 г. рожд. и работник 1979 г. рожд. Первый мужчина помещен под арест.

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