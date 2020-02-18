Тысячи литров алкоголя и миллионы сигарет: Госполиция зашла в гости на подпольный склад к рижанам

По обоим преступлениям задержаны пять человек.

В рамках ранее начатого уголовного процесса о незаконном хранении и перемещении табачных изделий в Риге в феврале был задержан грузовой автомобиль. Во время обыска в нем обнаружены табачные изделия марки Richman без латвийских акцизных марок.

В тот же день было проведено 11 обысков на территории логистического предприятия. В автомашинах полицейские также нашли сигареты Richman, а по месту жительства причастных лиц - несколько упаковок марихуаны.

Задержаны трое мужчин. Мужчины 1963 и 1965 г. рожд. помещены под арест, к мужчине 1961 г. рожд. применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.