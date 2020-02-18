Вт, 18.02.2020
С очень большой вероятностью могу предсказать, что первый номер будет абсолютно новый человек в политике. Будем работать, чтобы он был симпатичен рижанам. Валерий Агешин, депутат Сейма ("Согласие")

Потерянный налоговый рай: ЕС расширил черный список оффшорных стран

ФОТО: AFP / Scanpix

Европеский союз расширил черный список стран и территорий, которые предлагают нечестные схемы ухода от налогов. Об этом сообщает агентство LETA.

Министры финансов стран-участниц ЕС решили включить в черный список Каймановы острова, Палау, Панаму и Сейшельские острова. Министры указали, что эти страны и регионы так и не провели предписанные реформы в соответствии со стандартами ЕС.

Система черных списков создана в ЕС для борьбы с уклонением от уплаты налогов после публикации так называемого "панамского списка".

Всего в списке уже восемь стран и территорий — американское Самоа, Виргинские острова, Гуама, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, а также Вануату.

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