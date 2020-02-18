Потерянный налоговый рай: ЕС расширил черный список оффшорных стран

Министры финансов стран-участниц ЕС решили включить в черный список Каймановы острова, Палау, Панаму и Сейшельские острова. Министры указали, что эти страны и регионы так и не провели предписанные реформы в соответствии со стандартами ЕС.

Система черных списков создана в ЕС для борьбы с уклонением от уплаты налогов после публикации так называемого "панамского списка".