Потерянный налоговый рай: ЕС расширил черный список оффшорных стран

Европеский союз расширил черный список стран и территорий, которые предлагают нечестные схемы ухода от налогов. Об этом сообщает агентство LETA.
Министры финансов стран-участниц ЕС решили включить в черный список Каймановы острова, Палау, Панаму и Сейшельские острова. Министры указали, что эти страны и регионы так и не провели предписанные реформы в соответствии со стандартами ЕС.
Система черных списков создана в ЕС для борьбы с уклонением от уплаты налогов после публикации так называемого "панамского списка".
Всего в списке уже восемь стран и территорий — американское Самоа, Виргинские острова, Гуама, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, а также Вануату.