Из-за технических неполадок самолет airBaltic Рига-Хельсинки вернулся в Рижский аэропорт

Рейс Рига-Хельсинки (BT301) национальной авиакомпании airBaltic во вторник, 18 февраля, из-за технических проблем вернулся в Рижский аэропорт, подтвердила агентству LETA представитель ГАО "Международный аэропорт "Рига" Лаура Карните.
Аэропорт был проинформирован о том, что у самолета возникли технические проблемы, и, согласно требованиям безопасности, он был встречен в условиях повышенной безопасности.
Самолет вылетел из аэропорта Риги в 14.55.
По данным сайта Flightradar, менее чем через полчаса после взлета над территорией Эстонии самолет сократил высоту и развернулся для обратного полета в Ригу.