Рейс Рига - Хельсинки вернулся в Рижский аэропорт: комментарий airBaltic

Рейс национальной авиакомпании airBaltic Рига - Хельсинки (BT305), который выполнялся на самолете типа Bombardier Q400 NextGen, во вторник, 18 февраля, по техническим причинам вернулся в Рижский аэропорт, подтвердила RUS.TVNET руководитель по корпоративным коммуникациям AО Air Baltic Corporation Алисе Бриеде.
Аэропорт был проинформирован о том, что у самолета возникли технические проблемы, и, согласно требованиям безопасности, он был встречен в условиях повышенной безопасности, рассказала агентству LETA пресс-секретарь аэропорта Лаура Карните.
Самолет вылетел из аэропорта Риги в 14.55.
По данным сайта Flightradar, менее чем через полчаса после взлета над территорией Эстонии самолет сократил высоту и развернулся для обратного полета в Ригу, сообщила LETA.
"Безопасность является важнейшим приоритетом airBaltic. Во время полета экипаж сообщил об индикации недостаточного давления, и капитан воздушного судна в соответствии со всеми стандартными процедурами принял решение вернуться в Ригу на безопасной высоте полета.
После замены самолета рейс BT305 снова вылетит в Хельсинки. Авиакомпания приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", - добавили в airBaltic.