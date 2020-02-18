Рейс Рига - Хельсинки вернулся в Рижский аэропорт: комментарий airBaltic

Аэропорт был проинформирован о том, что у самолета возникли технические проблемы, и, согласно требованиям безопасности, он был встречен в условиях повышенной безопасности, рассказала агентству LETA пресс-секретарь аэропорта Лаура Карните.

Самолет вылетел из аэропорта Риги в 14.55.

По данным сайта Flightradar, менее чем через полчаса после взлета над территорией Эстонии самолет сократил высоту и развернулся для обратного полета в Ригу, сообщила LETA.

"Безопасность является важнейшим приоритетом airBaltic. Во время полета экипаж сообщил об индикации недостаточного давления, и капитан воздушного судна в соответствии со всеми стандартными процедурами принял решение вернуться в Ригу на безопасной высоте полета.