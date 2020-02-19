Вундеркинд Холанд расправился с ПСЖ. "Ливерпуль" проиграл в Мадриде

Атлетико Мадрид - Ливерпуль 1:0

Счёт в матче был открыт уже на 4-й минуте благодаря Саулю Ньигесу, который оказался расторопнее всех после подачи углового. В середине первого тайма "Ливерпулю" удалось сравнять, но судья отменил взятие ворот из-за положения вне игры у Роберто Фирмино.

В первые 45 минут "Атлетико" переиграл "Ливерпуль" по всем показателям и создал гораздо больше опасных моментов. Англичане выглядели расстеряно и у них совсем не шла игра в атаке.

Во втором тайме команда из Мадрида сумела выстоять и добиться неожиданной для многих победы. Скорее всего, в этой паре всё решится во время ответного матча в Англии. В этой паре всё только начинается.

Боруссия - ПСЖ 2:1

В первом тайме команды продемонстрировали быстрый и активный футбол, но немного лучше всё-таки выглядели хозяева. Немцы создали несколько неплохих моментов у ворот Кейлора Наваса, а также были бесподобны на своей половине поля, оборонясь против Ди Марии, Мбаппе и Неймара.

Первые 45 минут пролетели очень быстро и практически без остановок, поэтому судья даже не стал добавлять компенсированное время. А ещё начало матча запомнилось классным перформансом от фанатов "Боруссии", которые, врочем, всегда на высоте в этом плане.

It never disappoints 💛 pic.twitter.com/gVoGkI3TmD — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 18, 2020

Второй тайм также активнее начали хозяева, а на 69-й минуте им всё-таки удалось открыть счёт в матче. Автором гола стал Эрлинг Холанд, который только этой зимой перешёл из "Зальцбурга" в "Боруссию".

Стоит отметить, что Холанд стал первым футболистом, который сыграл в одном сезоне Лиги чемпионов за два разных клуба. На групповом этапе за "Зальцбург" Холанд провёл 6 матчей и забил 8 голов.

После пропущенного мяча парижане начали атаковать большими силами и это принесло свои плоды - на 75-й минуте Неймар сравнял счёт. Правда, всего две минуты спустя Холанд получил мяч на линии штрафной и левой ногой забил свой десятый гол в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Sometimes you just know 🙌 pic.twitter.com/LOjKK4Rh8B — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 18, 2020

19-летний норвежский футболист в очередной раз заставил заговорить о себе всей Европе. Холанд перебрался в Дортмунд зимой, но уже успел отличиться за новый клуб в чемпионате и Кубке Германии, а теперь и в Лиге чемпионов. Страшно представить, что будет дальше!