Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова была госпитализирована и прооперирована. Об этом сообщает Sport24.
Как сообщает источник, 23-летняя фигуристка находится в московской больнице уже не первый день, а диагноз и причины госпитализации тщательно скрываются окружением фигуристки.
На фотографиях, которые опубликованы на сайте, Сотникова сидит в шейном воротнике перед кабинетом врача. Агент фигуристки отказалась комментировать эту новость.
Фото: https://t.co/gATUWyI8b1 pic.twitter.com/38riE28BTN— Drafts 2.0 (@drafts_2) February 18, 2020
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована и прооперирована ⚡ pic.twitter.com/sLJUAaEylI— SPORT24.ru (@sport24_ru) February 18, 2020
Telegram-канал "Мутко против" заявил, что у Аделины Сотниковой плановая госпитализация и в больницу она была направлена из поликлиники с диагнозом "остеохондроз".
Аделина Сотникова - первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании. Спортсменка официально не объявляла о завершении карьеры, но в последний раз выступала на официальных соревнованиях в 2016 году.