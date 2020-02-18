Вт, 18.02.2020
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Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована и прооперирована

Аделина Сотникова

ФОТО: AFP/SCANPIX

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова была госпитализирована и прооперирована. Об этом сообщает Sport24.

Как сообщает источник, 23-летняя фигуристка находится в московской больнице уже не первый день, а диагноз и причины госпитализации тщательно скрываются окружением фигуристки.

На фотографиях, которые опубликованы на сайте, Сотникова сидит в шейном воротнике перед кабинетом врача. Агент фигуристки отказалась комментировать эту новость.

Telegram-канал "Мутко против" заявил, что у Аделины Сотниковой плановая госпитализация и в больницу она была направлена из поликлиники с диагнозом "остеохондроз".

Аделина Сотникова - первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании. Спортсменка официально не объявляла о завершении карьеры, но в последний раз выступала на официальных соревнованиях в 2016 году.

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