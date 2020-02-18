Как сообщает источник, 23-летняя фигуристка находится в московской больнице уже не первый день, а диагноз и причины госпитализации тщательно скрываются окружением фигуристки.

На фотографиях, которые опубликованы на сайте, Сотникова сидит в шейном воротнике перед кабинетом врача. Агент фигуристки отказалась комментировать эту новость.

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована и прооперирована ⚡ pic.twitter.com/sLJUAaEylI — SPORT24.ru (@sport24_ru) February 18, 2020

Telegram-канал "Мутко против" заявил, что у Аделины Сотниковой плановая госпитализация и в больницу она была направлена из поликлиники с диагнозом "остеохондроз".