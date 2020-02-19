Избегайте отношений с этим знаком Зодиака!

Овен

Никогда не встречайтесь с Козерогом. Вы слишком импульсивны, а Козероги - очень последовательны, они всегда действуют продуманно. Вы постоянно будете ссориться, потому что вам будет казаться, что Козерог вас сдерживает, мешает развиваться. Он же, напротив, будет считать, что вы слишком на него давите.

Телец

Не стоит начинать отношения с Водолеем, вы ведь знаете, насколько бываете упрямы. Вы редко ищете новые перспективы и способы решения привычных проблем, а Водолеи, напротив, только этим и занимаются. Из этих людей ключом бьет креатив, который вам может показаться блажью.

"И вообще, это невозможно!" - подобное заявление повергнет Водолея в ярость, поскольку он ощутит непринятие своей выдающейся личности дорогим ему человеком.

Как результат - бесконечные ссоры и болезненный для обоих разрыв. Не пытайтесь "приземлить" этого мечтателя - ничего не выйдет.

Близнецы

Не стоит встречаться со Скорпионом, потому что вы никогда не сможете дать ему то, что он ищет. Вам быстро может приесться почти любой человек, и отвлечься на другого не составит труда, а Скорпиону требуется постоянное внимание партнера. Так что вряд ли вы будете чувствовать себя достаточно комфортно в этих отношениях, чтобы стараться их сохранить.

Рак

Постарайтесь не строить глазки Стрельцу - все равно спугнете его своей навязчивостью. Этим людям нравится путешествовать, исследовать мир, и Стрелец наверняка не очень обрадуется "рыбке-прилипале", даже если вы вовсе и не рыбка, а Рак… Проходите мимо Стрельцов - вы непременно встретите человека, который оценит вашу привязанность и способность всецело отдаваться любви.

Лев

Вряд ли у вас что-то получится с Рыбами. Пусть вам довольно сложно оторвать от них взгляд, кажется невозможным не думать о них, ведь они обладают просто магнетической харизмой… Вы можете быть очарованы...

Но Рыбы, как существа глубоко эмоциональные, бывают не только на подъеме, и вот в периоды их "особой угрюмости" вы будете жалеть, что вообще посмотрел в их сторону.

Дева

Не нужно строить иллюзий насчет Весов! Пусть тебе кажется, что вы очень похожи и ты можешь полностью его понять… Всё глубже погружаясь в эти отношения ты поймешь, что ошибся. И он не может быть настолько надежным, как тебе показалось в день вашего знакомства. А разве можно быть рядом с человеком, на которого нельзя положиться, навсегда?

Весы

Такой умный представитель стихии Земли, как Дева, кажется именно тем, кто вам нужен, но придержите коней! Да, у вас похожие вкусы… Хотя кому не нравится роскошь? Но у вашего избранника весьма тяжелый характер, с которым вы вряд ли сможете совладать.