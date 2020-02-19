Избегайте отношений с этим знаком Зодиака!

Астрологи утверждают, что каждому человеку звездами предначертан не только идеальный партнер, но и, наоборот, тот, с кем лучше даже не начинать отношения - ничего не получится... Узнайте, представителей какого знака Зодиака стоит избегать именно вам и почему!
Овен
Никогда не встречайтесь с Козерогом. Вы слишком импульсивны, а Козероги - очень последовательны, они всегда действуют продуманно. Вы постоянно будете ссориться, потому что вам будет казаться, что Козерог вас сдерживает, мешает развиваться. Он же, напротив, будет считать, что вы слишком на него давите.
Телец
Не стоит начинать отношения с Водолеем, вы ведь знаете, насколько бываете упрямы. Вы редко ищете новые перспективы и способы решения привычных проблем, а Водолеи, напротив, только этим и занимаются. Из этих людей ключом бьет креатив, который вам может показаться блажью.
"И вообще, это невозможно!" - подобное заявление повергнет Водолея в ярость, поскольку он ощутит непринятие своей выдающейся личности дорогим ему человеком.
Как результат - бесконечные ссоры и болезненный для обоих разрыв. Не пытайтесь "приземлить" этого мечтателя - ничего не выйдет.
Близнецы
Не стоит встречаться со Скорпионом, потому что вы никогда не сможете дать ему то, что он ищет. Вам быстро может приесться почти любой человек, и отвлечься на другого не составит труда, а Скорпиону требуется постоянное внимание партнера. Так что вряд ли вы будете чувствовать себя достаточно комфортно в этих отношениях, чтобы стараться их сохранить.
Рак
Постарайтесь не строить глазки Стрельцу - все равно спугнете его своей навязчивостью. Этим людям нравится путешествовать, исследовать мир, и Стрелец наверняка не очень обрадуется "рыбке-прилипале", даже если вы вовсе и не рыбка, а Рак… Проходите мимо Стрельцов - вы непременно встретите человека, который оценит вашу привязанность и способность всецело отдаваться любви.
Лев
Вряд ли у вас что-то получится с Рыбами. Пусть вам довольно сложно оторвать от них взгляд, кажется невозможным не думать о них, ведь они обладают просто магнетической харизмой… Вы можете быть очарованы...
Но Рыбы, как существа глубоко эмоциональные, бывают не только на подъеме, и вот в периоды их "особой угрюмости" вы будете жалеть, что вообще посмотрел в их сторону.
Дева
Не нужно строить иллюзий насчет Весов! Пусть тебе кажется, что вы очень похожи и ты можешь полностью его понять… Всё глубже погружаясь в эти отношения ты поймешь, что ошибся. И он не может быть настолько надежным, как тебе показалось в день вашего знакомства. А разве можно быть рядом с человеком, на которого нельзя положиться, навсегда?
Весы
Такой умный представитель стихии Земли, как Дева, кажется именно тем, кто вам нужен, но придержите коней! Да, у вас похожие вкусы… Хотя кому не нравится роскошь? Но у вашего избранника весьма тяжелый характер, с которым вы вряд ли сможете совладать.
Вы всю жизнь стараетесь посвятить служению людям, а с таким партнером, как Дева, на следование этой благородной мечте у вас не будет достаточно ни времени, ни сил.
Скорпион
Вы живете ради страсти и любви. И даже если вам кажется, что Близнецы - самый подходящий для вас вариант, подумайте как следует. У вас не получится добиться от этого человека ответственности. Такой, как он, вряд ли с готовностью свяжет себя обязательствами. У Близнецов очень нестабильный образ жизни, и вам не будет комфортно рядом с таким человеком даже при очень сильной любви.
Стрелец
Вам кажется, что Рак - просто находка, но… К сожалению, у вас вряд ли что-то получится. К тому же он далеко не настолько храбрый и не настолько любит приключения, как вы думаете.
Даже больше стоит сказать: через некоторое время вы поймете, что этот человек не дает вам двигаться по жизни настолько быстро и решительно, как вам бы хотелось.
Козерог
Овен? Даже не начинайте! Вам не обойтись без стратегии, плана и размеренности в своей жизни, а Овен от этого настолько далек, насколько это вообще возможно. Его личность полностью противоположна вашей и настолько импульсивна, что вы вообще поймаете себя на мысли, что доверять этому человеку ни в коем случае нельзя. А как в такой ситуации обойтись без дополнительного стресса и неразберихи?
Водолей
Телец поначалу заинтригует вас, но связь с ним не продлиться долго. Лучше воздержитесь от этих отношений. Скорее всего, вы постоянно будете пребывать в расстроеных чувствах из-за них, а это очень нехорошо для эмоциональной и психической стабильности.
Рыбы
Не встречайтесь со Львом. Высока вероятность того, что он просто растопчет вас и ваши чувства. Вы живете фантазиями, мечтами, а одержимый собой Лев вряд ли будет что-либо делать, чтобы воплотить эти фантазии в жизнь. Так что лучше найти кого-то более самоотверженного и бескорыстного.