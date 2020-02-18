Видео ⟩ В Старой Риге водитель велорикши нокаутировал туриста

Видео: Драка в Старой Риге

На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину, лежащего без сознания. У него было окровавленное лицо и рана на голове. Принимая во внимание его состояние, у полиции не было возможности его опросить, выяснить личные данные и ход событий. В личных вещах мужчины также не удалось обнаружить документы с удостоверением личности.

В свою очередь нападавший покинул место происшествия. Водитель велорикши был задержан на площади у Памятника Свободы, после чего его вернули на место ЧП.

Во время интервью было установлено, что пострадавший, вероятно, гражданин Австрии.

Задержанный признался, что действительно ударил туриста несколько раз. После последнего удара австриец упал на землю и больше не встал. В качестве причины своих действий он объяснил, что турист воспользовался его услугами. Мужчина покинул клуб без верхней одежды. Сначала водитель спросил, холодно ли ему, и предложил вернуться за верхней одеждой, а турист не захотел этого делать - просто сел в транспортное средство, чтобы уехать.

В тот момент, когда поставщик услуг выпустил туриста из своей велорикши, он обнаружил, что на его куртку помочились.

Водитель признался, что разозлился, поэтому ударил клиента.

Во время выяснения обстоятельств к полицейским также обратились несколько сотрудников клуба. Заявители объяснили, что турист мешал работе развлекательного заведения - мешал другим клиентам, размахивал руками, пока его не выгнали из клуба.