Неожиданно! Судья в прыжке спас боксёра, которого отправили в нокаут

Во время второго раунда поединка между Со Соваратхана и Неймаром Паеминбури первый сумел локтем отправить соперника в нокаут, после чего тот без сознания рухнул на настил.

Судья, который находился рядом и всё видел, не растерялся и упал вместе с Неймаром. Дело в том, что боец "отключился" и вот-вот должен был всем весом рухнуть на затылок, но судья решил поучаствовать в эпизоде больше, чем это обычно принято. Рефери подставил руку под затылок бойца и смягчил падение спортсмена, который мог получить опасную для жизни травму.

So Sovarathana with the hellbow knockout against Neymar at todays Muay Hardcore. pic.twitter.com/tBVruqVXEI — Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) February 15, 2020

Действия судьи по достоинству оценили пользователи социальных сетей, которые похвалили рефери за реакцию и благородный поступок. Стоит добавить, что это действительно редкость, когда судья делает нечто подобное.