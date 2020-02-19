Ср, 19.02.2020
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Неожиданно! Судья в прыжке спас боксёра, которого отправили в нокаут
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Со Соваратхана и Неймара Паеминбури

ФОТО: скриншот видео

В минувшие выходные в Бангкоке состоялся турнир по тайскому боксу. В одном из поединков произошёл любопытный эпизод с участием судьи, который продемонстрировал чудеса реакции.

Во время второго раунда поединка между Со Соваратхана и Неймаром Паеминбури первый сумел локтем отправить соперника в нокаут, после чего тот без сознания рухнул на настил.

Судья, который находился рядом и всё видел, не растерялся и упал вместе с Неймаром. Дело в том, что боец "отключился" и вот-вот должен был всем весом рухнуть на затылок, но судья решил поучаствовать в эпизоде больше, чем это обычно принято. Рефери подставил руку под затылок бойца и смягчил падение спортсмена, который мог получить опасную для жизни травму. 

Действия судьи по достоинству оценили пользователи социальных сетей, которые похвалили рефери за реакцию и благородный поступок. Стоит добавить, что это действительно редкость, когда судья делает нечто подобное.

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