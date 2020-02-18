Rīgas satiksme планирует в этом году прибыль в размере 5,9 млн евро

Оборот предприятия в этом году прогнозируется на уровне 220,839 млн евро, что на 9% больше, чем в 2019 году.

Оперативные данные Rīgas satiksme за 2019 год свидетельствуют, что оборот предприятия составил 202,534 млн евро, что на 9,7% больше 2018 года.

Прибыль предприятия составила 1,688 млн евро, в то время как в 2018 году Rīgas satiksme понесла убытки в размере 6,278 млн евро.

В 2019 году Рижская дума выделила предприятию финансирование на сумму 118,535 млн евро, что на 8,7% больше 2018 года, а государственное финансирование составило 8,71 млн евро, что на 18,6% больше.

Доход предприятия от продажи билетов в 2019 году составил 50,022 млн евро, что на 10,5% больше, чем годом ранее, доходы от услуг автостоянок - 13,913 млн евро, что на 2,2% больше. В то же время другие доходы компании составили 11,354 млн евро, что на 21,9% больше, чем в 2018 году.

Большую часть расходов Rīgas satiksme в 2019 году составила оплата труда работников и связанные с ней расходы в размере 69,822 млн евро, что на 1,3% больше, чем в 2018 году. 60,684 млн евро составили расходы на полученные услуги - это на 21% больше по сравнению с 2018 годом.

Расходы Rīgas satiksme на амортизацию в 2019 году составили 33,117 млн евро, что на 7,1% больше, чем в 2018 году, затраты на энергоресурсы - 17,965 млн евро, что на 7,8% меньше, в то время как расходы на запчасти и материалы составили 13,161 млн евро, что на 17,4% меньше.