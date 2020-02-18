"Это провокация": Зеленский о новом обострении на Донбассе

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Несколько часов боя и жертвы с обеих сторон. На Донбассе самые масштабные боевые действия за последние годы между украинскими военными и сепаратистами.
- Зеленский назвал произошедшее на Донбассе провокацией, а в Кремле пока не готовы делать выводы. Что могло спровоцировать бои?
- Суд в Москве приговорил фигуранта "московского дела" Андрея Баршая к 3 годам условно с испытательным сроком 3 года.
- В Грузии утвердили генпрокурора, который два года назад ушел с этой должности на фоне скандала. Жители Тбилиси вышли на протест.
Видео: ГЛАВНОЕ | 18.02.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.