Вт, 18.02.2020
Когда люди умирают, это далеко не всегда сопровождается болью. Из моих собственных наблюдений и дискуссий с коллегами можно сделать вывод, что если человек не страдал от болей ранее, то и во время умирания он вряд ли с ними столкнется. Шеймус Койл, специалист по паллиативной терапии

"Это провокация": Зеленский о новом обострении на Донбассе

Владимир Зеленский в Донецкой области, октябрь 2019

ФОТО: AFP/SCANPIX

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Несколько часов боя и жертвы с обеих сторон. На Донбассе самые масштабные боевые действия за последние годы между украинскими военными и сепаратистами.
  • Зеленский назвал произошедшее на Донбассе провокацией, а в Кремле пока не готовы делать выводы. Что могло спровоцировать бои?
  • Суд в Москве приговорил фигуранта "московского дела" Андрея Баршая к 3 годам условно с испытательным сроком 3 года.
  • В Грузии утвердили генпрокурора, который два года назад ушел с этой должности на фоне скандала. Жители Тбилиси вышли на протест.

Видео: ГЛАВНОЕ | 18.02.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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