Премьер: это вопиюще, что приговор по делу о трагедии в Золитуде пришлось ждать так долго

Он отметил, что будет требовать от министра юстиции Яниса Борданса предложений по сокращению сроков судебных процессов.

Кариньш напомнил, что примерно в это время должен завершиться инициированный Минюстом аудит судебной системы, исходя из которого он ожидает конкретных решений по сокращению сроков судопроизводства.

Как сообщалось, Пардаугавский суд Риги вчера огласил приговор обвиняемым по делу о золитудской трагедии, приговорив к заключению только одного человека - инженера-строителя Ивара Сергетса, который должен будет провести в тюрьме шесть лет.

Прокуратура требовала для Сергетса наказания в виде лишения свободы на семь лет и шесть месяцев.

Суд по всем пунктам обвинения оправдал строительного эксперта Андриса Гулбиса, архитектора Андриса Калинку, а также признал невиновными строительного надзирателя Мартиньша Драудиньша и руководителя строительных работ предприятия Re&Re Станислава Кумпиньша.

Оправданы были также эксперт отдела строительного надзора Рижского строительного управления Марика Трейя, замначальника строительной инспекции Айя Мельникова и заместитель начальника строительной инспекции Янис Балодис. Невиновной признана и старший эксперт по охране труда предприятия Maxima Latvija Инна Шуваева.

При обрушении магазина Maxima в Золитуде 21 ноября 2013 года погибли 54 человека, еще несколько десятков получили тяжелые травмы. Для обвиняемых по делу о золитудской трагедии прокуратура потребовала тюремного заключения на сроки от 5 до 7,5 лет, а также запрета выполнять должностные обязанности сроком на 5 лет.