После "Текста" не отмыться: Кристина Асмус поделилась новым горячим фото

В частности, Асмус высмеяла наиболее частые комментарии, с которыми ей, вероятно, приходится сталкиваться. Их она перечислила в виде списка хэштегов.

"Я не знаю, что круче — фото или хэштеги", — прокомментировала одна из подписчиц. Другие сделали предположение, что часть тегов мог написать муж Кристины — Гарик Харламов.