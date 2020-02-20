Чт, 20.02.2020
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После "Текста" не отмыться: Кристина Асмус поделилась новым горячим фото

Кристина Асмус

ФОТО: instagram.com/asmuskristina

Популярная российская актриса театра и кино Кристина Асмус поделилась с подписчиками своего Instagram новым пикантным фото. Пользователи также оценили ироничные хэштеги, которыми артистка сопроводила пост.

В частности, Асмус высмеяла наиболее частые комментарии, с которыми ей, вероятно, приходится сталкиваться. Их она перечислила в виде списка хэштегов.

"Я не знаю, что круче — фото или хэштеги", — прокомментировала одна из подписчиц. Другие сделали предположение, что часть тегов мог написать муж Кристины — Гарик Харламов.

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