Прав ли Гобземс о затягивании уголовных дел?
Это полуправда - заверение содержит и правдивую, и ложную информацию, часть фактов сокрыта.
13 февраля во втором чтении Сейм поддержал проект поправок к Уголовному закону, цель которых - сократить продолжительность судебных процессов. Против некоторых предложений возражал не принадлежащий к фракции депутат Алдис Гобземс, заверяя, что адвокаты не задерживают ход рассмотрения дел.
Гобземс, который ранее был адвокатом, в дебатах выступил против предложения министра юстиции Яниса Борданса, согласно которому в случаях, когда адвокат не может принять участие в заседании суда, он должен обеспечить другого защитника. Гобземс пояснил, что между адвокатом и клиентом доверительные отношения, а если дать другого адвоката, то эти отношения прекратятся. Депутат Андрей Юдин указал, что очень часто долгий судебный процесс связан с тем, что "адвокат не может принять участие, болеет и так далее и тому подобное". Гобземс на это заявил, что "нет статистики о том, что из-за адвоката задержались все самые большие уголовные дела. Сторона, которая обвиняется, не задерживает ход рассмотрения дела. И адвокаты тоже не задерживают".
Статистики нет, анализ только подготавливают
Гобземс прав насчет статистики. Таковой на предмет продолжительности судебных процессов действительно нет, подтвердили Re:Check в Минюсте. С 2005 года действует рабочая группа по разработке поправок к Уголовному закону, в ней принимают участие судьи, прокуроры, следователи и другие представители сферы и предложения разрабатываются, исходя из их практики. Как указал Минюст, Совет по юстиции решил провести углубленный анализ больших и долгих судебных процессов, которые могли бы дать "всеобъемлющий ответ о том, где остались слабые пункты". Результаты ожидаются осенью.
На заседании Сейма Гобземс в качестве примера привел трагедию в Золитуде, где судебный процесс затянулся по иным причинам. Однако тот факт, что статистики нет и в деле не обнаружено намеренной задержки, не значит, что защита не пыталась затормозить рассмотрение дела. Re:Check обобщил несколько громких случаев, когда и суд, и прокуратура открыто указывали на намеренную задержку процесса со стороны обвиняемых.
Дело Мункевица
В 2011 году о затягивании говорила судья по делу о взяточничестве экс-мэра Юрмалы Раймонда Мункевица. Его сообвиняемый Нормунд Пирантс многократно заболевал перед заседанием суда, в результате судья назначила экспертизу на предмет, может ли он принимать участие в заседании. Из-за ошибок суда первой инстанции дело было начато повторно, но и тогда, в 2015 году, снова зашла речь о затягивании суда. После повторной неявки адвоката Мункевица на заседание судья Айя Орниня применила ранее не использованную возможность назначить другого адвоката.
Дело о взятках в Детской больнице
Только в этом году признанием вины, скорее всего, завершится судебный процесс по делу взяток в Детской больнице, который начался в 2013 году. Сторона обвинения - прокурор Марис Лея - одной из причин в интервью Latvijas avīze назвал стратегию затягивания дела. Тактика - необоснованная заявка на отстранение прокурора, претензии к переводчику, неявка на назначенные заседания. Суд также подтвердил, что пять заседаний не состоялись по причине неявки адвокатов. Генеральный прокурор Эрик Калнмейерс в интервью изданию сообщил, что один из способов затягивания законных процессов - болезнь адвокатов. "Но были случаи, когда суды поручали это проверить, и оказывалось, что больничный - условный, даже фиктивный", - сказал Калнмейерс.
Дело Лембергса и другие
Чаще всего СМИ сообщали о возможном намеренном затягивании судебного процесса по уголовному делу Айвара Лембергса, руководителя думы Вентспилса. Рассмотрение в суде первой инстанции началось в 2009 году. Выбранные методы - неожиданные требования по допросу свидетелей, долгая процедура замены адвоката, выбор подсудимого в течение многих месяцев зачитывать свои показания, что по другим процессам занимает пару дней. Год назад журнал Ir сообщал, что на тот момент по делу было назначено 1176 заседаний, из них отложено 613, в том числе 278 - по причине адвокатов и обвиняемых.
Несколько лет назад затянувшиеся уголовные дела изучала программа Латвийского телевидения Aizliegtais paņēmiens. Анализ рассмотрения дел в течение двух недель в двух судах позволил сделать вывод, что больничные листы - распространенный метод у адвокатов, как затянуть рассмотрение. Также больничные обвиняемых, командировки адвокатов и их занятость по другим процессам. Программа тогда напомнила, что закон позволяет смягчить наказание или даже его не применять, если не соблюдены права обвиняемого на завершение уголовного процесса в разумные сроки. Это значит, что долгое рассмотрение дела может быть выгодно обвиняемому.
Что ответил Гобземс
В разговоре с Re:Check Гобземс сказал, что не заверял, что адвокаты и защита никогда не затягивают рассмотрение дел. "Я сказал, что это однозначно не главная причина долгих сроков рассмотрения уголовных дел". Гобземс отметил, что главная причина - само устройство уголовного процесса, например, большое количество допрашиваемых свидетелей и ненужное повторение процессуальных действий. Несмотря на то, что Гобземс на заседании Сейма говорил о проблеме устройства процесса, такого акцента в его речи не было.
Вывод: Гобземс прав, что у тех, кто продвигает поправки у Уголовному закону, нет статистики о причинах продолжительных судебных процессов. Но утверждаая, что адвокаты не затягивают дело, иллюстрируя это только одним примером, где, скорее всего, этого не было, депутат недоговаривает. И прокуратура, и суды неоднократно говорили о намеренном затягивании процесса со стороны защиты, и о такой практике по большим делам сообщали СМИ.