Прав ли Гобземс о затягивании уголовных дел?

13 февраля во втором чтении Сейм поддержал проект поправок к Уголовному закону, цель которых - сократить продолжительность судебных процессов. Против некоторых предложений возражал не принадлежащий к фракции депутат Алдис Гобземс, заверяя, что адвокаты не задерживают ход рассмотрения дел.

Гобземс, который ранее был адвокатом, в дебатах выступил против предложения министра юстиции Яниса Борданса, согласно которому в случаях, когда адвокат не может принять участие в заседании суда, он должен обеспечить другого защитника. Гобземс пояснил, что между адвокатом и клиентом доверительные отношения, а если дать другого адвоката, то эти отношения прекратятся. Депутат Андрей Юдин указал, что очень часто долгий судебный процесс связан с тем, что "адвокат не может принять участие, болеет и так далее и тому подобное". Гобземс на это заявил, что "нет статистики о том, что из-за адвоката задержались все самые большие уголовные дела. Сторона, которая обвиняется, не задерживает ход рассмотрения дела. И адвокаты тоже не задерживают".

Статистики нет, анализ только подготавливают

Гобземс прав насчет статистики. Таковой на предмет продолжительности судебных процессов действительно нет, подтвердили Re:Check в Минюсте. С 2005 года действует рабочая группа по разработке поправок к Уголовному закону, в ней принимают участие судьи, прокуроры, следователи и другие представители сферы и предложения разрабатываются, исходя из их практики. Как указал Минюст, Совет по юстиции решил провести углубленный анализ больших и долгих судебных процессов, которые могли бы дать "всеобъемлющий ответ о том, где остались слабые пункты". Результаты ожидаются осенью.

На заседании Сейма Гобземс в качестве примера привел трагедию в Золитуде, где судебный процесс затянулся по иным причинам. Однако тот факт, что статистики нет и в деле не обнаружено намеренной задержки, не значит, что защита не пыталась затормозить рассмотрение дела. Re:Check обобщил несколько громких случаев, когда и суд, и прокуратура открыто указывали на намеренную задержку процесса со стороны обвиняемых.

Дело Мункевица

В 2011 году о затягивании говорила судья по делу о взяточничестве экс-мэра Юрмалы Раймонда Мункевица. Его сообвиняемый Нормунд Пирантс многократно заболевал перед заседанием суда, в результате судья назначила экспертизу на предмет, может ли он принимать участие в заседании. Из-за ошибок суда первой инстанции дело было начато повторно, но и тогда, в 2015 году, снова зашла речь о затягивании суда. После повторной неявки адвоката Мункевица на заседание судья Айя Орниня применила ранее не использованную возможность назначить другого адвоката.

Дело о взятках в Детской больнице