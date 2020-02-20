Чт, 20.02.2020
В основном напирали на то, что я весь из себя такой ботаник, дрыщ, хлюпик и из-за длинных волос говорили типа: "Пацан, да тебя там изнасилуют, потому что ты с длинными волосами". Вот что-то такое. Тяжело было. Андрей Баршай, обвиняемый по "московскому делу"
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  • Гол Черышева не уберёг "Валенсию" от разгрома. "Тоттенхэм" проиграл дома

Гол Черышева не уберёг "Валенсию" от разгрома. "Тоттенхэм" проиграл дома
Обзор Лиги чемпионов

Футболисты "Аталанты"

ФОТО: EPA/Scanpix

В среду, 19 февраля, состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, в которых английский "Тоттенхэм" и испанская "Валенсия" потерпели поражения.

Аталанта - Валенсия 4:1

Встреча в Милане завершилась крупной победой "Аталанты". В составе итальянской команды отличились Йосип Иличич, Ремо Фройлер и Ханс Хатебур, который оформил дубль. Единственный гол в составе "Валенсии" провёл российский форвард Денис Черышев, который вышел на поле на замену лишь за две минуты до этого.

"Ещё ничего не решено. В родных стенах мы выйдем биться как львы. Мы, футболисты, живём для таких вечеров, и нужно верить в себя", - цитирует Черышева Movistar+.

Тоттенхэм - РБ Лейпциг 0:1

Лондонский "Тоттенхэм" у себя дома минимально уступил немецкому "РБ Лейпцигу". Автором единственного гола стал нападающий Тимо Вернер, который реализовал пенальти на 58-й минуте.

Интересно, что главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью не может одержать победу в матче плей-офф Лиги чемпионов с 2014 года. Последний раз португалец побеждал в плей-офф в апреле 2014 года, когда его "Челси" обыграл ПСЖ (2:0).

Отметим, что ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между "Валенсией" и "Аталантой", а также "РБ Лейпцигом" и "Тоттенхэмом" пройдут 10 марта.

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