Гол Черышева не уберёг "Валенсию" от разгрома. "Тоттенхэм" проиграл дома

Аталанта - Валенсия 4:1

Встреча в Милане завершилась крупной победой "Аталанты". В составе итальянской команды отличились Йосип Иличич, Ремо Фройлер и Ханс Хатебур, который оформил дубль. Единственный гол в составе "Валенсии" провёл российский форвард Денис Черышев, который вышел на поле на замену лишь за две минуты до этого.

"Ещё ничего не решено. В родных стенах мы выйдем биться как львы. Мы, футболисты, живём для таких вечеров, и нужно верить в себя", - цитирует Черышева Movistar+.

Тоттенхэм - РБ Лейпциг 0:1

Лондонский "Тоттенхэм" у себя дома минимально уступил немецкому "РБ Лейпцигу". Автором единственного гола стал нападающий Тимо Вернер, который реализовал пенальти на 58-й минуте.

Интересно, что главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью не может одержать победу в матче плей-офф Лиги чемпионов с 2014 года. Последний раз португалец побеждал в плей-офф в апреле 2014 года, когда его "Челси" обыграл ПСЖ (2:0).