Гол Черышева не уберёг "Валенсию" от разгрома. "Тоттенхэм" проиграл дома
В среду, 19 февраля, состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, в которых английский "Тоттенхэм" и испанская "Валенсия" потерпели поражения.
Аталанта - Валенсия 4:1
Встреча в Милане завершилась крупной победой "Аталанты". В составе итальянской команды отличились Йосип Иличич, Ремо Фройлер и Ханс Хатебур, который оформил дубль. Единственный гол в составе "Валенсии" провёл российский форвард Денис Черышев, который вышел на поле на замену лишь за две минуты до этого.
"Ещё ничего не решено. В родных стенах мы выйдем биться как львы. Мы, футболисты, живём для таких вечеров, и нужно верить в себя", - цитирует Черышева Movistar+.
Тоттенхэм - РБ Лейпциг 0:1
Лондонский "Тоттенхэм" у себя дома минимально уступил немецкому "РБ Лейпцигу". Автором единственного гола стал нападающий Тимо Вернер, который реализовал пенальти на 58-й минуте.
February 19, 2020
Интересно, что главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью не может одержать победу в матче плей-офф Лиги чемпионов с 2014 года. Последний раз португалец побеждал в плей-офф в апреле 2014 года, когда его "Челси" обыграл ПСЖ (2:0).
Отметим, что ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между "Валенсией" и "Аталантой", а также "РБ Лейпцигом" и "Тоттенхэмом" пройдут 10 марта.