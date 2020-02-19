Интс Кюзис может баллотироваться в Рижскую думу

Кюзис указал, что точнее этот вопрос будет рассмотрен сегодня, 19 февраля, и он не исключает возможность, что будет участвовать в выборах.

Как сообщалось, 11 февраля стал последним рабочим днем генерала Кюзиса на посту начальника Государственной полиции. На своей последней пресс-конференции он сказал, что в списке его приоритетов нет участия в политических процессах, однако, "никогда не говори никогда", и жизнь полна сюрпризов. Как известно, Кюзис занял пост шефа Госполиции в 2011 году.