Lidl на улице Калнциема: изменится организация движения

Согласно размещенной в Земельной книге информации, участок на ул. Калнциема, 38, до сих пор принадлежит компании Burdeks, которая на этом месте планировала устроить художественное пространство, однако на объект недвижимости наложен запрет: без разрешения SIA Lidl Latvija этот участок нельзя продавать, отчуждать, разделять и отягощать, сообщает агентство LETA.

Согласно техническим требованиям, со стороны улицы Калнциема к объекту можно будет подъехать, совершив правый поворот. Подъезд и перекресток тротуаров планируется сделать выше уровня проезжей части.

Автостоянку на территории магазина планируется сделать максимально отодвинутой от улицы Калнциема - так, чтобы по возможности меньше затруднялся въезд.