Ср, 19.02.2020
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Lidl на улице Калнциема: изменится организация движения

Иллюстративное фото.

ФОТО: Margus Ansu

В связи со строительством магазина сети Lidl в Риге, на улице Калнциема, 38, застройщик должен будет перестроить перекресток улиц Капселю и Мелнсила: там необходимо установить светофор, информирует Департамент сообщения Рижской думы.

Согласно размещенной в Земельной книге информации, участок на ул. Калнциема, 38, до сих пор принадлежит компании Burdeks, которая на этом месте планировала устроить художественное пространство, однако на объект недвижимости наложен запрет: без разрешения SIA Lidl Latvija этот участок нельзя продавать, отчуждать, разделять и отягощать, сообщает агентство LETA. 

Согласно техническим требованиям, со стороны улицы Калнциема к объекту можно будет подъехать, совершив правый поворот. Подъезд и перекресток тротуаров планируется сделать выше уровня проезжей части. 

Автостоянку на территории магазина планируется сделать максимально отодвинутой от улицы Калнциема - так, чтобы по возможности меньше затруднялся въезд.

Со стороны улицы Мелнсила запланирован только один подъезд к магазину, посредством правого поворота. Также будет построен въезд со стороны улицы Капселю - при условии, что он должен быть максимально удален от перекрестка улиц Мелнсила и Капселю. 

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