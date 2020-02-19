Провалился референдум о порядке внеочередных муниципальных выборов

За передачу на референдум поправок к закону о выборах в городские и краевые думы и закону о самоуправлениях подписались около 6000 избирателей. Чтобы данные законопроекты были переданы на референдум, за это до 14 февраля должны были подписаться не менее одной десятой части избирателей (154 868 человек). Таким образом, собрать необходимое для организации референдума число подписей не удалось.

Теперь ЦИК сообщит о результатах сбора подписей президенту Эгилу Левитсу и передаст их для публикации в официальном издании Latvijas vēstnesis.

Как сообщалось, президент по запросу парламентской оппозиции приостановил вступление в силу принятых Сеймом поправок, которые предусматривают новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев. Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новой думы войдет и оставшийся срок прежней думы, и полный четырехлетний срок полномочий новой думы.

Приостановленные таким образом поправки должны быть переданы на народное голосование, если за это подпишется не менее одной десятой части избирателей, однако партии парламентской оппозиции не приложили усилий для того, чтобы обратиться к избирателям и разъяснить им суть приостановленных законопроектов.