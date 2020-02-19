Поножовщина в районе Дрейлини: комментарий полиции

Позднее автор поста добавила, что по адресу Дзилнас, 24, проживает некая неуравновешенная женщина, и призвала отозваться соседей, чтобы, "объединив усилия, избавиться от нее, пока бездействует полиция".

RUS.TVNET обратился за комментарием в полицию.

Как сообщила представитель Госполиции Анце Розите, 18 февраля около 20:00 сотрудники участка Тейка управления Госполиции Рижского региона получили вызов - сообщалось, что у женщины 1989 года рождения резаные раны.

Стражи порядка прибыли на место происшествия, где тут же задержали подозреваемую в совершенном преступлении - ею оказалась женщина 1988 года рождения.

По сообщению полиции, нападавшую доставили в изолятор временного содержания, а пострадавшую, ввиду полученных травм, - в медицинское учреждение.

По предварительной информации, конфликт между женщинами возник во время совместного распития алкоголя.