Гришин: расследование дела о трагедии в Золитуде было качественным

"Мы вложили лучшие ресурсы, свои знания, опыт и профессионализм. Мы считаем, что нет оснований для упреков в том, что сделали что-то некачественно и неправильно. Мы сделали даже больше, чем при расследовании обычных преступлений", - сказал начальник полиции.