Ср, 19.02.2020
Мы ожидали всего, но не того, что осужден будет только один человек, а все остальные оправданы. Этот приговор - полное поражение гособвинения. Это фарс. Регина Лочмеле-Лунева, руководитель общества "Золитуде 21.11"

Гришин: расследование дела о трагедии в Золитуде было качественным

Андрей Гришин.

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

И. о. начальника Госполиции Андрей Гришин отрицает, что расследование уголовного дела о золитудской трагедии было некачественным. 

Перед передачей в прокуратуру дело расследовала Госполиция.

Гришин заявил агентству LETA, что уважает решение Пардаугавского суда, но категорически не согласен с сомнениями в качестве расследования.

"Мы вложили лучшие ресурсы, свои знания, опыт и профессионализм. Мы считаем, что нет оснований для упреков в том, что сделали что-то некачественно и неправильно. Мы сделали даже больше, чем при расследовании обычных преступлений", - сказал начальник полиции.

Более подробных комментариев он не дал, так как полный текст приговора еще не доступен.

Как сообщалось, вчера Пардаугавский суд осудил единственного из девяти обвиняемых по делу о золитудской трагедии - инженера-строителя Ивара Сергетса. Остальные обвиняемые были оправданы.

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