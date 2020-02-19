Гришин: расследование дела о трагедии в Золитуде было качественным

И. о. начальника Госполиции Андрей Гришин отрицает, что расследование уголовного дела о золитудской трагедии было некачественным.
Перед передачей в прокуратуру дело расследовала Госполиция.
Гришин заявил агентству LETA, что уважает решение Пардаугавского суда, но категорически не согласен с сомнениями в качестве расследования.
"Мы вложили лучшие ресурсы, свои знания, опыт и профессионализм. Мы считаем, что нет оснований для упреков в том, что сделали что-то некачественно и неправильно. Мы сделали даже больше, чем при расследовании обычных преступлений", - сказал начальник полиции.
Более подробных комментариев он не дал, так как полный текст приговора еще не доступен.
Как сообщалось, вчера Пардаугавский суд осудил единственного из девяти обвиняемых по делу о золитудской трагедии - инженера-строителя Ивара Сергетса. Остальные обвиняемые были оправданы.