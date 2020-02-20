Экс-тренер сборной Латвии: "На моём столе были и более прибыльные предложения"

"Конечно, я был настроен продолжить работу. Ещё в декабре на моём столе лежали более прибыльные предложения. Буду честным, такое у меня было в первый раз за мою карьеру, но я от всего отказался, так как планировал продолжить работать с латвийской сборной. У меня было видение того, как нужно продолжать работу. Я приехал в Латвию, чтобы провести здесь три года, а не один", - цитирует Diena Стояновича.