Экс-тренер сборной Латвии: "На моём столе были и более прибыльные предложения"

Бывший главный тренер сборной Латвии по футболу Славиша Стоянович ранее отказался от нескольких более прибыльных предложений, чтобы продолжить работу в национальной сборной. Об этом Стоянович рассказал газете Diena.
Напомним, что месяц назад руководство Латвийской федерации футбола (ЛФФ) приняло решение освободить с поста главного тренера Стояновича, предоставив должность местному специалисту Дайнису Казакевичу.
Как сказал газете Стоянович, освобождение от должности стало для него большим сюрпризом, учитывая, что "волчий билет" ему выдали в конце января, когда уже крайне сложно найти новую работу.
"Конечно, я был настроен продолжить работу. Ещё в декабре на моём столе лежали более прибыльные предложения. Буду честным, такое у меня было в первый раз за мою карьеру, но я от всего отказался, так как планировал продолжить работать с латвийской сборной. У меня было видение того, как нужно продолжать работу. Я приехал в Латвию, чтобы провести здесь три года, а не один", - цитирует Diena Стояновича.
Бывший тренер сборной Латвии также поделился, что у него сейчас нет предложений о работе, так как в феврале команды по большей части уже укомплектовали тренерские корпуса.
"Скорее всего, какое-то время буду отдыхать и навещу других европейских тренеров и клубы, чтобы научиться новым вещам. Такого плана думаю придерживаться до лета, а там откроется новое трансферное окно и появятся вакансии для тренеров", - рассказал о планах Стоянович.
Славиша Стоянович возглавил сборную Латвии в марте 2019 года. Под его руководством национальная команда потерпела девять поражений в отборочном цикле чемпионата Европы и одержала одну победу над Австрией (1:0).