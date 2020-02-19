В Австралии в автомобиле заживо сгорели бывший регбист, его жена и трое детей

По информации полиции, все дети были младше 10 лет. Как сообщается, супруга Бакстера Ханна выпрыгнула из машины с криком: "Он облил меня бензином". Она получила обширные ожоги и позже скончалась в больнице.

"Чудовищная картина, - рассказал журналистам инспектор уголовной полиции Марк Томпсон. - Расследование еще только началось, но к моменту прибытия полиции автомобиль был полностью охвачен огнем".

Полиция получила сигнал в 08:30 по местному времени. После прибытия полицейские обнаружили в сгоревшем автомобиле тела 42-летнего Бакстера и трех его детей шести, четырех и трех лет.

По информации полиции, перед инцидентом Роуэн Бакстер находился на переднем пассажирском сиденье, а его супруга была за рулем.

Местные жители рассказали СМИ, что охваченная огнем Ханна Бакстер выпрыгнула из автомобиля. Ее доставили в больницу Брисбена в критическом состоянии, после чего она скончалась от ожогов.

Прибывшие на место медики оказали помощь случайному прохожему, который попытался спасти находящихся в машине людей. Он получил ожоги лица и также был госпитализирован.

Devastating news out of Camp Hill. My heart goes out to the families and community going through this tragic time and the emergency responders confronting what would be a shattering scene. If you or anyone you know needs support, call Lifeline on 13 11 14. https://t.co/qJDieLMRiN — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) February 19, 2020

Роуэн Бакстер выступал за команду по регби "Нью Зиланд Уорриорз", базирующуюся в Окленде. Также, как сообщается, он вместе с женой был владельцем спортзала в Брисбене.

Министр полиции штата Квинсленд Марк Райан сообщил парламенту о случившемся. "Я мысленно с теми, кого коснулась эта трагедия", - сказал он.

Свои соболезнования и слова поддержки высказал премьер-министр страны Скотт Моррисон.