Видео ⟩ Можно ли прожить на 55 евро? Отвечает Владимир Путин

В среду, 19 февраля, президент России Владимир Путин приехал в Петербург, чтобы почтить память бывшего мэра города Анатолия Собчака, умершего 20 лет назад.
После того, как Путин возложил цветы к памятнику Собчаку, он решил пообщаться с местными жителями.
У президента России спросили, можно ли прожить на выплату по инвалидности 10800 рублей (около 158 евро) или на пособие в 3800 рублей (около 55 евро), а также поинтересовались, знает ли он, сколько стоит сходить в магазин за продуктами. Путин попытался ответить.
Предлагаем диалог жительницы Петербурга с Владимиром Путиным:
- Скажите, пожалуйста, можно прожить на сумму на инвалидность 10 тысяч 800 (около 158 евро)?
- Думаю, что очень трудно.
- Вот у вас зарплата тысяч 800 (более 11 500 евро)? Я так предполагаю...
- Ну да.
- Вот на эти деньги 10 тысяч 800 (около 158 евро), вы сравните, можно прожить?
- Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты..
- Согласна.
- У президента не самая большая зарплата.
- Вы знаете, сколько стоит сходить в магазин и купить продукты на один день?
- Я представляю, что есть такое понятие как прожиточный минимум, корзина.
- Сто тысяча рублей, может, даже все три (15 - 45 евро).
(..)
- Вот у нас парень вместе с нами учится, Дима зовут, у него третья группа, знаете, какая у него пенсия? Три тысячи 800 (около 55 евро).
- Я понимаю, да.
- Вы сами смогли бы прожить на такую?
- Ну, конечно, нет.
- При чем это потолок больше не платят.
- Ну, конечно, нет. Исходим из того, что есть какие-то дополнительные доходы, родственники, члены семьи.
Как сообщает "Медуза", в России на первый квартал 2020 года прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда установлены в размере 12 130 рублей (чуть более 175 евро). По данным Федеральной службы государственной статистики, за чертой бедности в (то есть с доходами ниже этой суммы) живут 19 миллионов россиян (почти 13% населения).
Видео: Можно ли прожить на 3800 (около 55 евро)? Отвечает Владимир Путин