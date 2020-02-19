Видео ⟩ Можно ли прожить на 55 евро? Отвечает Владимир Путин

После того, как Путин возложил цветы к памятнику Собчаку, он решил пообщаться с местными жителями.

У президента России спросили, можно ли прожить на выплату по инвалидности 10800 рублей (около 158 евро) или на пособие в 3800 рублей (около 55 евро), а также поинтересовались, знает ли он, сколько стоит сходить в магазин за продуктами. Путин попытался ответить.

Предлагаем диалог жительницы Петербурга с Владимиром Путиным:

- Скажите, пожалуйста, можно прожить на сумму на инвалидность 10 тысяч 800 (около 158 евро)?

- Думаю, что очень трудно.

- Вот у вас зарплата тысяч 800 (более 11 500 евро)? Я так предполагаю...

- Ну да.

- Вот на эти деньги 10 тысяч 800 (около 158 евро), вы сравните, можно прожить?

- Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты..

- Согласна.

- У президента не самая большая зарплата.

- Вы знаете, сколько стоит сходить в магазин и купить продукты на один день?

- Я представляю, что есть такое понятие как прожиточный минимум, корзина.

- Сто тысяча рублей, может, даже все три (15 - 45 евро).

(..)

- Вот у нас парень вместе с нами учится, Дима зовут, у него третья группа, знаете, какая у него пенсия? Три тысячи 800 (около 55 евро).

- Я понимаю, да.

- Вы сами смогли бы прожить на такую?

- Ну, конечно, нет.

- При чем это потолок больше не платят.

- Ну, конечно, нет. Исходим из того, что есть какие-то дополнительные доходы, родственники, члены семьи.

Как сообщает "Медуза", в России на первый квартал 2020 года прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда установлены в размере 12 130 рублей (чуть более 175 евро). По данным Федеральной службы государственной статистики, за чертой бедности в (то есть с доходами ниже этой суммы) живут 19 миллионов россиян (почти 13% населения).