Фуркад повторил рекорд легендарного Бьорндалена

Фуркад прошёл 20-километровую дистанцию с одним промахом за 49 минут 43,1 секунды. Второе место заняла Йоханнес Бё из Норвегии, отставший от Фуркада на 57 секунд (два промаха). Бронзу завоевал австриец Доминик Ландертингер, отставший от лидера на 1 минуту 22,1 секунды.

"Я начал заниматься биатлоном не ради статистики и рекордов. У меня не было цели войти в историю. Мне просто нравилось бегать по зимнему лесу, проводить с семьёй время на природе. Конечно, когда пришли результаты и ряд достижений, я был рад и горд. Я всё ещё горжусь каждой победой", - заявил Фуркад.

Для француза это 12-я медаль высшей пробы и по этому показателю он сравнялся с легендарным норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом. В активе француза 11 золотых медалей в индивидуальных дисциплинах и одна в в смешанной эстафете. У Бьорндалена - 11 в личных гонках и 9 в командных.