Чт, 20.02.2020
Система КОЗ является примером того, как все задействованные стороны - министерства, правительство, Госканцелярия, Сейм, президенты, правоохранительные органы - "стали слепыми и глухими" к очевидным нарушениям, что позволило системе существовать долгие годы. Заключение парламентской следственной комиссии по КОЗ

Все больше жертв коронавируса среди россиян

ФОТО: AP/Scanpix

Еще у двух граждан России с круизного лайнера Diamond Princess диагностировали заражение коронавирусом. Об этом со ссылку на российское посольство в Японии сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ярко выраженных симптомов у заболевших россиян не выявлено, чувствуют они себя "нормально". В настоящее время они доставлены в больницу.

Как уже сообщал RUS.TVNET, первый случай заражения среди россиян подтвердился 18 февраля, вскоре стало известно и о втором заболевшем. Все они — пассажиры стоящего на карантине лайнера Diamond Princess.

Всего коронавирус выявлен у 621 из находившихся на борту 3,7 тысячи человек.

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