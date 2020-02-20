Все больше жертв коронавируса среди россиян

Отмечается, что ярко выраженных симптомов у заболевших россиян не выявлено, чувствуют они себя "нормально". В настоящее время они доставлены в больницу.

Как уже сообщал RUS.TVNET, первый случай заражения среди россиян подтвердился 18 февраля, вскоре стало известно и о втором заболевшем. Все они — пассажиры стоящего на карантине лайнера Diamond Princess.