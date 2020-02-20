Чт, 20.02.2020
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видео ⟩ Магадан: при взлете упал самолет с рабочими

Скриншот с видео Следственного комитета.

ФОТО: скриншот видео

В Магадане при взлете потерял высоту и упал самолет Ан-2. На борту находились 14 человек. Все пассажиры и члены экипажа госпитализированы. 

Глава Минздрава Магаданской области Сергей Чеканов сообщил, что у пятерых пассажиров компрессионные переломы позвоночника, а еще девятерым стационарное лечение не потребовалось. 

На борту самолета находились рабочие, которые летели в поселок Сеймчан. Как сообщает телеканал "Дождь", самолет при взлете оторвался от земли на десять метров, после чего экстренно сел.

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