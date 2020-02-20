видео ⟩ Магадан: при взлете упал самолет с рабочими

Глава Минздрава Магаданской области Сергей Чеканов сообщил, что у пятерых пассажиров компрессионные переломы позвоночника, а еще девятерым стационарное лечение не потребовалось.

На борту самолета находились рабочие, которые летели в поселок Сеймчан. Как сообщает телеканал "Дождь", самолет при взлете оторвался от земли на десять метров, после чего экстренно сел.