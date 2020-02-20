Стало известно, зачем Ксения Собчак посетила пластического хирурга

Звезда побывала на приеме у известного специалиста Сергея Блохина, к которому обращаются многие представители российского шоу-бизнеса. Тогда прозвучало предположение, что Собчак хочет что-то изменить в своей внешности.

Позже стало известно, что Ксения Анатольевна посетила клинику и сняла рекламный ролик. Если говорить об омолаживающих процедурах, то врач отговорил Собчак от них. Он отметил, что не имеет права рассказывать, что именно хотела сделать журналистка. Блохин уверен, что женщина прекрасна и не нуждается в операциях.